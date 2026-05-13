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ヒョンデ『アイオニック5』、ベストEVエクスペリエンス賞に…米CarGurusのConfidence Awardsで

ヒョンデ『アイオニック5』（米国仕様）
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ヒョンデは、2026年モデルの「アイオニック5」が米国の大手自動車購入情報サイト『CarGurus』のConfidence Awardsで「ベストEVエクスペリエンス賞」を受賞したと発表した。

【画像】ヒョンデ『アイオニック5』（米国仕様）

同プログラムは新設で、現代の自動車購入者のニーズに合う新型車を表彰する。Hyundai Motor Americaは、アイオニック5がEVのある生活をより直感的で安心できるものにし、身近な存在へ近づけた点が評価されたとしている。

CarGurusの消費者インサイト責任者デビッド・アンダーコフラー氏は、「優れたEVはバッテリー容量や加速タイムだけでなく、日常のストレスを減らす車」と説明した。予算や用途、充電環境、初めてのEVかどうかにかかわらず期待に応える点が、選考基準で高評価につながったという。

アイオニック5（2026年モデル）は最大318マイル（EPA推定値）の航続距離を実現し、350kWの超急速DC充電にも対応する。さらに、ジョージア州ブライアン郡の「ヒョンデ・モーター・グループ・メタプラント・アメリカ（HMGMA）」で組み立てられた米国製モデルであることも特徴として挙げられた。

また、アイオニック5はEV専用プラットフォーム「E-GMP」を採用し、超急速DC充電機能、NACSポートの標準装備、フラットフロアの室内デザイン、ADASやコネクティビティ、レトロフューチャー・デザイン、電費効率と航続距離の両立、米国での組み立てによる製造品質などを備えるとしている。

《森脇稔》

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