＜新連載＞［低音を制する者はカーオーディオを制す］クルマの中では超低音が聴こえない？ だから「低音強化」が必要！

「ドライブと音楽はセット！」、そう考えているミュージックラバーなドライバー諸氏に向けて、その音楽をもっと心地良いものへと変える1つのポイントとなる「低音強化」を薦める新連載をスタートさせる。今回はまず、低音強化が有効である理由を解説する。

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◆クルマの中では低音が聴こえにくい…。その理由は主には2つ！

結論から入ろう。クルマの中で音楽を聴くときに低音強化も必要となる理由はズバリ、「クルマの中では低音が不足しがちだから」だ。

クルマの中で低音が不足しがちとなる理由は、主には2つある。1つは「ドアスピーカーの口径が大きくないから」で、もう1つは「ロードノイズにマスキングされるから」だ。

それぞれがどういうことなのかを説明していこう。まずはドアスピーカーの口径が大きくないことについて。スピーカーは、振動板の口径が小さいほど高音再生が得意になり大きいほど低音再生が得意になる。で、クルマのドアに取り付けられるスピーカーは、大きくても17cmクラスまでだ。で、この大きさでは物理的に超低音（低音よりさらに低い音）までをスムーズに再生するのが難しい。

「サブウーファー」が搭載されているオーディオカーの一例（製作ショップ:レジェーラ＜静岡県＞）。

◆ドア内部の音響的なコンディションも悪く、余計に低音再生が難しい…

さらには、ドア内部の音響的なコンディションが良くないことも低音再生を難しくしている。状況が良くないので、スピーカーユニットが十分に性能を発揮し切れない。なので、「デッドニング」と称されるドア内部の音響的なコンディションを上げる加工が施されることとなり、そうすることでスピーカーユニットがしっかり仕事をできるようになる。結果、低域側の再生力もアップする。

とはいえ、口径的な問題はいかんともし難く、低域側の再生レンジの拡大は限定的にならざるを得ない。デッドニングを行っても、根本的な改善は見込めない。

そしてクルマは走ることでタイヤパターンが路面を叩き、ロードノイズを発してしまう。で、このロードノイズは主には低周波で構成されていて、それが音楽の低音部分に覆い被さり低音を聴こえにくくする。

なのでカーオーディオでは、低音再生のスペシャリストである「サブウーファー」が導入されることが多いのだ。サブウーファーの振動板は多くの場合、20cmとか25cmという大きさが確保されているので、可聴帯域の最低音域付近の音までをスムーズに鳴らしきれるのだ。

「サブウーファー」が搭載されているオーディオカーの一例（製作ショップ:レジェーラ＜静岡県＞）。

◆サブウーファーの“サブ”には複数の意味がある。「下の」と「補助」、この2つ！

ところで、サブウーファーの“サブ”という言葉には2つの意味がある。1つは「下の」という意味で、例えば「サブマリン」とか「サブウェイ」の“サブ”がその意味を持つ。そしてもう1つは「副」とか「補助」という意味だ。「サブタイトル」とか「サブリーダー」の“サブ”がその意味を持つ。

かくしてサブウーファーは「ウーファー（クルマではドアスピーカー）」が鳴らす帯域よりも「下の」帯域を担当するスピーカーであり、「ウーファー」を補助するためのスピーカーでもある、というわけだ。

なお、どちらかといえば、「ウーファーが担当する帯域よりも下の帯域の音を再生するスピーカー」という色彩の方が色濃い。ちなみに「ツイーター」が鳴らす帯域の音よりもさらに上の帯域の音を鳴らすスピーカー」のことは「スーパーツイーター」と称されているが、「スピーカー」の名称に付けられる“スーパー”と“サブ”はともに、主には「上の」または「下の」という意味を表している。

今回は以上だ。次回は、サブウーファーを導入することでサウンドがどのように変わるのかを説明していく。お楽しみに。