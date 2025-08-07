ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ランボルギーニの新型スーパーカー、初のカスタマイズ仕様「ポルト・チェルヴォ」公開

ランボルギーニ『テメラリオ』の初のアド・ペルソナム仕様車「ポルト・チェルヴォ」
ランボルギーニは、新型スーパーカー『テメラリオ』の初のアド・ペルソナム仕様車「ポルト・チェルヴォ」をサルデーニャ島で発表した。

この特別仕様車は、サルデーニャ島ポルト・チェルヴォのトゥイガクラブ内カーサ・フィオリキアリのテラスで開催された300名の招待客向けプライベートイベントで公開された。今月初めにグローバル発表されたテメラリオをベースに、ランボルギーニのパーソナライゼーション部門が手がけた特別な塗装効果と豪華なカラー・トリムを採用している。

エクステリアは、太陽光の下で青いフレークが浮かび上がるグリージョ・セルゲットで仕上げられ、サルデーニャのターコイズブルーの海とイタリアの青い空をイメージしている。車体下部はグロスブラックのネロ・ノクティスで、ブル・ロイヤルのダイナミックなピンストライプがリアウイングにも施され、テメラリオのダイナミックなプロファイルを強調している。

フロントスプリッター、リアディフューザー、エアスクープはブラックグロスカーボンで仕上げられ、ルーフとランボルギーニロゴはシャイニーブラックで、リアのマットブラックエキゾーストテールパイプとコントラストを成している。ブラックシャイニーのベラドールホイールとブルーブレーキキャリパーの組み合わせが、新型テメラリオがスーパースポーツ性能のベンチマークであると同時に洗練されたライフスタイルドライブでもあることを示している。

インテリアでは、スポーティなエレガンスのアド・ペルソナムテーマが継続されている。グリージョ・オクタンスレザーとコルサテックスアップホルスタリーのグレーが、シートパネルとドアのブル・ネトゥンスレザーインサートとステッチングのブルーアクセントとコントラストを成している。

補完的なブルーステッチングと刺繍には、シートのランボルギーニロゴ、キャビン後壁の「テメラリオ」とトリコローレカラーが含まれ、このスーパースポーツカーのメイド・イン・イタリーの遺産を体現している。ドアパネルには初めてテメラリオのプロファイルがブル・ネトゥンスで特別に刺繍され、スーパースポーツカーの先進的な空力設計と大胆なアイデンティティを示している。

センタートンネル、インストルメントクラスター、ドアスイッチはマットカーボンで、コルサテックスサイドとレッドフィニッシュを備えたカーボンステアリングホイールが、テメラリオがあらゆる環境で真のドライバーズカーであることを強調している。

テメラリオの室内の2つの特別プレートは、そのエクスクルーシブ性を示し、新しいランボルギーニをカスタマイズする可能性を示唆する。一方のBピラーにはカーボンに「アド・ペルソナム」、もう一方にはイベント記念の「ポルト・チェルヴォ 2025」が配され、後者は納車前にオーナー専用のパーソナライズプレートに交換される。

新型テメラリオは、革新的な電動パワートレインから920hpという驚異的なパワーを発揮し、全く新しいツインターボV8エンジンからクラス最高の性能を実現する。

《森脇稔》

