ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

レクサス、ベネチア国際映画祭の公式車両に…『ES』新型のEVがレッドカーペットに登場へ

「第82回ベネチア国際映画祭」の公式車両に起用されたレクサス ES
  • 「第82回ベネチア国際映画祭」の公式車両に起用されたレクサス ES
  • レクサス ES 500e（欧州仕様）
  • レクサス ES 500e（欧州仕様）
  • レクサス ES 500e（欧州仕様）
  • レクサス ES 500e（欧州仕様）
  • レクサス ES 500e（欧州仕様）

レクサスが、8月27日にイタリアで開幕する「第82回ベネチア国際映画祭」の公式車両に起用される。

レクサスは、映画界と共通の精神を持ち、車のデザインや持続可能なモビリティの追求において情熱、革新性、創造性をもたらしている。ベネチア国際映画祭でのレクサスの存在は、最先端で持続可能な技術ソリューションで今すぐ未来を受け入れたいという同社の願いを表しているという。

8月27日から9月6日まで、ベネチア・リドは映画と自動車イノベーションの交差点となる。新型『ES』をはじめ、電動化されたレクサスの最新車両が、監督、俳優、クリエイター、VIPゲストに移動サービスを提供する。

レクサス ES 500e（欧州仕様）レクサス ES 500e（欧州仕様）

EVの『RZ』、プラグインハイブリッド（PHEV）の『NX』、ハイブリッドの『RX』、『LBX』、ES、『UX』などが、炭素削減に向けたレクサスの確立されたマルチテクノロジーアプローチを実証するとしている。

今回の映画祭では、新型ESのEVがレッドカーペットに登場し、スポットライトを浴びる。新型ESはエレガンスとテクノロジーを組み合わせ、レクサスの「Making Luxury Personal」コンセプトを表現したモデル。

新型ESのEVには、前輪駆動の「ES 350e」と四輪駆動の「ES 500e」の2種類が用意される。ES 350eは224hp（165kW）、ES 500eは343hp（252kW）の出力を発揮する。両モデルともレクサスの電動化技術を活かし、新しいレクサスグローバルアーキテクチャK（GA-K）プラットフォームの可能性を最大限に引き出している。

レクサス ES 500e（欧州仕様）レクサス ES 500e（欧州仕様）

ES 350eのリチウムイオンバッテリー容量は77kWhで、0-100km/h加速は8.2秒。一方、四輪駆動のES 500eは75kWhのバッテリーユニットを使用し、0-100km/h加速は5.7秒まで向上する。

ES 500eには、レクサスのインテリジェント電動四輪駆動システム「DIRECT4」が搭載される。このシステムは、ドライバーの入力と路面状況に応じて四輪すべてへの駆動トルク配分を連続的に調整し、100:0から0:100まで変化させることができる。これにより、安定したハンドリングと魅力的な運転体験を実現している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レクサス ES

レクサス（Lexus）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

セダン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES