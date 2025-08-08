ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ホンダ『シビック』の顔が変わる！ 英国版のグリルとバンパーが新デザインに

ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル
  • ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル
  • ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル
  • ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル
  • ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル
  • ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル
  • ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル

ホンダは『シビック e:HEV』の改良モデルを英国で発表した。フロントマスクを中心にアップデートする一方、ハイブリッド性能は従来通りを維持している。今回の改良は顧客からのフィードバックに応えたもので、シビックが持つ多用途性、効率性、動的性能はそのままに、デザインを進化させた。

全グレードでフロントアッパーグリルとロワーグリルを再設計し、より力強い印象に変更した。ブラックグロス仕上げのグリルとヘッドライトガーニッシュにより、シャープでスポーティな外観を実現している。

ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデルホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル

フロントバンパーは彫刻的な造形で、より大胆なキャラクターラインとボディ同色のロワーバンパースポイラーを採用。プレミアムで運動性能を感じさせるスタンスを演出している。

アドバンスグレードには新しい18インチ2トーンダイヤモンドカットアルミホイール（グレー）を、スポーツグレードには同サイズのブラックホイールを装着。ドアガーニッシュのハイグロスブラック仕上げと合わせて、シビックの印象的な外観にさらなるダイナミックさを加えている。

また、LEDヘッドライト技術の向上により最適な視界を確保できるため、全グレードでフロントフォグライトを廃止し、デザインをより洗練させた。

ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデルホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル

新しい外装色として「シーベッドブルー」を追加し、従来の「プレミアムクリスタルブルー」に代わって設定。シビックの流麗で空力的なプロファイルをより際立たせている。

これまでのプラチナホワイトパール、クリスタルブラックパール、ソニックグレーパール、プレミアムクリスタルレッドメタリックに加え、オプションアクセサリーとしてベルリナブラック、ノルディックシルバー、パティナブロンズのアクセントカラーも用意している。

室内では全グレードで新しいブラック内装ルーフとピラーを採用し、よりプレミアムな雰囲気を演出。エアベント周りのマットクローム装飾が上品な洗練さを加えている。

ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデルホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル

アドバンスモデルには室内照明とフットウェルライトを新たに装備。スポーツグレードには寒冷時の運転快適性を向上させるヒーター付きステアリングホイールを追加した。また、10.2インチデジタルドライバーディスプレイにより、より鮮明なグラフィックと視認性の向上を実現し、重要な情報をより読みやすくしている。

エレガンス車両には全てセンターコンソール内にワイヤレス充電機能を装備し、運転者と同乗者の両方にとって使いやすさを向上させている。

最新のシビックは、レスポンシブなハイブリッドパワートレインにより、実用性と運転の楽しさの優れたバランスを提供し続けている。現行の2モーター e:HEV ハイブリッドシステムは変更されず、洗練された性能と燃費経済性を実現している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ シビック

ホンダ（本田技研工業）

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

ハッチバック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES