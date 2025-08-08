ホンダ『シビック』の顔が変わる！ 英国版のグリルとバンパーが新デザインに

ホンダは『シビック e:HEV』の改良モデルを英国で発表した。フロントマスクを中心にアップデートする一方、ハイブリッド性能は従来通りを維持している。今回の改良は顧客からのフィードバックに応えたもので、シビックが持つ多用途性、効率性、動的性能はそのままに、デザインを進化させた。

全グレードでフロントアッパーグリルとロワーグリルを再設計し、より力強い印象に変更した。ブラックグロス仕上げのグリルとヘッドライトガーニッシュにより、シャープでスポーティな外観を実現している。

ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル

フロントバンパーは彫刻的な造形で、より大胆なキャラクターラインとボディ同色のロワーバンパースポイラーを採用。プレミアムで運動性能を感じさせるスタンスを演出している。

アドバンスグレードには新しい18インチ2トーンダイヤモンドカットアルミホイール（グレー）を、スポーツグレードには同サイズのブラックホイールを装着。ドアガーニッシュのハイグロスブラック仕上げと合わせて、シビックの印象的な外観にさらなるダイナミックさを加えている。

また、LEDヘッドライト技術の向上により最適な視界を確保できるため、全グレードでフロントフォグライトを廃止し、デザインをより洗練させた。

ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル

新しい外装色として「シーベッドブルー」を追加し、従来の「プレミアムクリスタルブルー」に代わって設定。シビックの流麗で空力的なプロファイルをより際立たせている。

これまでのプラチナホワイトパール、クリスタルブラックパール、ソニックグレーパール、プレミアムクリスタルレッドメタリックに加え、オプションアクセサリーとしてベルリナブラック、ノルディックシルバー、パティナブロンズのアクセントカラーも用意している。

室内では全グレードで新しいブラック内装ルーフとピラーを採用し、よりプレミアムな雰囲気を演出。エアベント周りのマットクローム装飾が上品な洗練さを加えている。

ホンダ『シビック e:HEV』の改良モデル

アドバンスモデルには室内照明とフットウェルライトを新たに装備。スポーツグレードには寒冷時の運転快適性を向上させるヒーター付きステアリングホイールを追加した。また、10.2インチデジタルドライバーディスプレイにより、より鮮明なグラフィックと視認性の向上を実現し、重要な情報をより読みやすくしている。

エレガンス車両には全てセンターコンソール内にワイヤレス充電機能を装備し、運転者と同乗者の両方にとって使いやすさを向上させている。

最新のシビックは、レスポンシブなハイブリッドパワートレインにより、実用性と運転の楽しさの優れたバランスを提供し続けている。現行の2モーター e:HEV ハイブリッドシステムは変更されず、洗練された性能と燃費経済性を実現している。