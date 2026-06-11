ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ボルボ XC60、マイルドハイブリッドの入門車がAWDに…50台の限定車も登場

ボルボ XC60
  • ボルボ XC60
  • ボルボ XC60
  • ボルボ XC60
  • ボルボ XC60
  • ボルボ XC60
  • ボルボ XC60
  • ボルボ XC60
  • ボルボ XC60

ボルボ・カー・ジャパンは、ミッドサイズSUV『XC60』のマイルドハイブリッドモデルのラインアップを一部変更するとともに、特別限定車「XC60 Plus B5 AWD Selection」を発売した。価格は799万円からだ。

【画像】ボルボ XC60

ボルボ XC60ボルボ XC60

今回のラインアップ変更では、従来の前輪駆動モデル「XC60 Plus B5」に代わり、AWD（全輪駆動）モデルの「XC60 Plus B5 AWD」を新たに導入した。

B5 AWDパワートレーンを搭載する同モデルは、XC60 AWDモデルのエントリーグレードとして位置づけられ、日常使いからロングドライブまで力強い走りを提供する。

また、これまで特別仕様車として展開していた「XC60 Ultra B5 AWD Dark Edition」を、正式なラインアップモデルとして設定した。

今回のラインアップ拡充に合わせ、特別限定車「XC60 Plus B5 AWD Selection」を50台限定で発売する。価格は821万円だ。

新たに導入された「XC60 Plus B5 AWD」をベースに、人気装備を追加したモデルだ。特別装備として、7.5J×19インチの「5ダブルスポーク・アルミホイール（ダイヤモンドカット／グロッシーブラック）」と「harman/kardonプレミアムサウンド・オーディオシステム」を搭載する。

ボルボ XC60ボルボ XC60

ボディカラーはクリスタルホワイト、オニキスブラック、フォレストレイクの3色を設定。インテリアにはカルダモンのシートカラーを採用し、北欧らしい落ち着きと温かみのある室内空間を演出している。

なお、プラグインハイブリッドモデルのラインアップに変更はない。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ボルボ XC60

ボルボカーズ（Volvo Cars）

SUV・クロスオーバー

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews