ボルボ XC60、マイルドハイブリッドの入門車がAWDに…50台の限定車も登場

ボルボ・カー・ジャパンは、ミッドサイズSUV『XC60』のマイルドハイブリッドモデルのラインアップを一部変更するとともに、特別限定車「XC60 Plus B5 AWD Selection」を発売した。価格は799万円からだ。

【画像】ボルボ XC60

ボルボ XC60

今回のラインアップ変更では、従来の前輪駆動モデル「XC60 Plus B5」に代わり、AWD（全輪駆動）モデルの「XC60 Plus B5 AWD」を新たに導入した。

B5 AWDパワートレーンを搭載する同モデルは、XC60 AWDモデルのエントリーグレードとして位置づけられ、日常使いからロングドライブまで力強い走りを提供する。

また、これまで特別仕様車として展開していた「XC60 Ultra B5 AWD Dark Edition」を、正式なラインアップモデルとして設定した。

今回のラインアップ拡充に合わせ、特別限定車「XC60 Plus B5 AWD Selection」を50台限定で発売する。価格は821万円だ。

新たに導入された「XC60 Plus B5 AWD」をベースに、人気装備を追加したモデルだ。特別装備として、7.5J×19インチの「5ダブルスポーク・アルミホイール（ダイヤモンドカット／グロッシーブラック）」と「harman/kardonプレミアムサウンド・オーディオシステム」を搭載する。

ボルボ XC60

ボディカラーはクリスタルホワイト、オニキスブラック、フォレストレイクの3色を設定。インテリアにはカルダモンのシートカラーを採用し、北欧らしい落ち着きと温かみのある室内空間を演出している。

なお、プラグインハイブリッドモデルのラインアップに変更はない。