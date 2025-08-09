ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

内部をついに激写！『GT 4ドアクーペ』後継としてメルセデスAMGが開発するモンスターの姿

メルセデスAMG GT 4ドアクーペEV 新型プロトタイプ
メルセデスAMGが現在開発中の、『GT 4ドアクーペ』の後継となるEV仕様。その最新プロトタイプをカメラが捉え、車内の撮影に初めて成功した。スクープ班ではGT 4ドアクーペの改良モデルを何度も撮影してきたが、内装は確認できなかった。

多くのコンポーネントが黒い布で覆われているが、レザーとマイクロファイバーのシートで覆われているように見える、フラットボトムのステアリングホイールが確認できる。これは現行のGTから流用されているようで、パドルシフトも確認できる。

プロトタイプの運転席には自立型の曲面ディスプレイが搭載されているようだ。これはコンセプト『AMG GT XX』に搭載されていたものを彷彿とさせる。ただ、丸みを帯びたエッジなど一部が異なる。コンセプトカーには10.25インチと14インチのディスプレイを搭載しており、サイズはこれに近いと思われる。市販目的で開発中のプロトタイプは、コンセプトカーの近未来風センターコンソールを廃し、伝統的なデザインに変更された。

最新のプロトタイプでは、星がちりばめられたヘッドライトがより明確に見える。ノーズには、丸みを帯びたフロントバンパーと、下部にワイドなインテークを備えている。フラッシュマウントされたドアハンドル、空力的に最適化されたホイール、そしてコンセプトカーを思い出させる円形テールライトなども注目だ。

メルセデスAMG GT 4ドアクーペEV 新型プロトタイプメルセデスAMG GT 4ドアクーペEV 新型プロトタイプ

新型車のプラットフォームは、コンセプトカーと同じ、新しいAMG.EAプラットフォームを採用している。このプラットフォームは、アルミニウム、スチール、ファイバー複合材を組み合わせ、軽量と剛性を実現している。

パワートレインは、ハイテクバッテリーと3基のアキシャルフラックスモーターを搭載、このモーターにより、合計出力は1300ps以上を発揮すると見られる。

メルセデスAMG GT 4ドアクーペEVのワールドプレミア時期は不明だが、ガソリンエンジンを搭載した現行GT 4ドアクーペと、しばらくの間、併売されると予想される。

《APOLLO NEWS SERVICE》

