メルセデスAMG『GT 53』、黒で決めた「ファイナルエディション」は30台限定…2550万円

メルセデスベンツ日本が、メルセデスAMG『GT 53 4MATIC+ (ISG)』の「ファイナルエディション」を30台限定で発売する。価格は2550万円だ。

【画像】メルセデスAMG『GT 53 4MATIC+ (ISG)』の「ファイナルエディション」

通常モデルで有償オプションの「AMGイエローブレーキ・キャリパー」、「MANUFAKTURグラファイトグレーマグノ(マット)」に加えて、上位モデルでしか設定できない有償オプション「AMGカーボンエクステリアパッケージ」、「AMGナイトパッケージ」、「21インチAMGアルミホイール<鍛造>」を標準装備している。

ダークカラーの外装色「MANUFAKTURグラファイトグレーマグノ(マット)」とブラックカラーの「21インチAMGアルミホイール<鍛造>」に加え、「AMGナイトパッケージ」により、フロントグリルとリアエンブレムがブラッククローム化。全体がダークカラーに統一され、力強さとGTならではの圧倒的な存在感を同時に表現している。

さらに、AMGカーボンエクステリアパッケージにより、フロントスプリッター、サイドスカート、リアディフューザーがカーボン素材に変更され、パフォーマンスを予感させるエクステリアを形成している。

本モデル限定装備の「AMGパフォーマンスステアリング(カーボンファイバー/MICROCUT)」、「ファイナルエディション」のバッジがあしらわれたセンターコンソールや、通常モデルでは有償オプションの「AMGパフォーマンスシート」、「フルレザー仕様(ナッパレザー)(ブラック/チタニウムグレーパール)」「ルーフライナー:MICROCUT」に加えて、上位モデルでしか設定できない「AMGカーボンインテリアトリム」を標準装備している。

ダークカラーとカーボンで統一されエクステリアにマッチしたインテリアは、レーシーな雰囲気をさらに高め、ドライバーの感性を刺激する。

パワートレインは、通常モデルのメルセデスAMG『GT 53 4MATIC+ (ISG)』と同じく、3.0リッター直列6気筒エンジン「M256」にISGを搭載。エンジンは最高出力435PS(320kW)、最大トルク520Nmを発揮し、ISGは最高出力16kW、最大トルク250Nmを発生する電気モーターで、オルタネーターとスターターの機能も兼ねている。

そのほか、通常モデルでは有償オプションの「リア・アクスルステアリング」、「電子制御AMGリミテッド・スリップ・デフ」、「AMGダイナミックプラスパッケージ」、「AMGパフォーマンスエグゾーストシステム」、「マルチコントロールシートバック(運転席・助手席)」、「ブランドロゴプロジェクターライト」を標準装備した。