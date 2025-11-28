メルセデスAMG 『GT 4ドアクーペ』次期型、プロトタイプ公開…ブラピとF1ジョージ・ラッセルが披露

メルセデスベンツは、2026年にワールドプレミアを予定している次期メルセデスAMG 『GT 4ドアクーペ』のプロトタイプを米国ラスベガスで初公開した。

【画像】メルセデスAMG GT 4ドアクーペ 次期型のプロトタイプ

メルセデスAMGは、ハリウッド俳優のブラッド・ピットを新たなブランドアンバサダーに起用した。ブラッド・ピットは、ハリウッド映画『F1 THE MOVIE』での主演で知られ、野心、パフォーマンス、革新の精神を体現する人物として、メルセデスAMGのDNAに深く根ざした価値観と一致するという。パワフルで感情を揺さぶる車への情熱が、AMGが新たなパフォーマンスの次元に入る中で、完璧なアンバサダーとなる理由、としている。

このパートナーシップを記念して、メルセデスAMGはラスベガスで壮大なスタントを実施した。ブラッド・ピット、F1ドライバーのジョージ・ラッセル、そして次期メルセデスAMG GT 4ドアクーペのプロトタイプが登場。ホテルのエントランスで車を待つブラッド・ピットが、駐車場からブラッド・ピットの車を移動させるドライバーがF1で5勝を挙げたジョージ・ラッセルであることに気づくという演出だ。ジョージ・ラッセルは次期メルセデスAMG GT 4ドアクーペのプロトタイプを駆り、その精密さ、俊敏性、スリルを披露した。

次期メルセデスAMG GT 4ドアクーペは、将来の高性能アーキテクチャ「AMG.EA」をベースとした初の車両となる。革新的な駆動コンセプトを特徴とし、3つのアキシャルフラックスモーターと直接冷却バッテリーにより、新次元のパフォーマンスと優れた連続出力を実現する。

今夏、コンセプトカー「CONCEPT AMG GT XX」が、イタリア南部のナルドでこの技術の印象的なパフォーマンス能力を記録破りの走行で実証した。次期メルセデスAMG GT 4ドアクーペのパワートレインは、同じ技術に基づいている。

ブラッド・ピットは「私は常にパフォーマンスのファンだった。スクリーン上でもハンドルを握る時も。その同じパフォーマンスとスリルへの献身こそが、メルセデスAMGを定義するものであり、次の章の一部となれることを誇りに思う」とコメントしている。

ジョージ・ラッセルは「AMGはここで本当に特別なものを作り上げた。ラスベガスで次期メルセデスAMG GT 4ドアクーペのプロトタイプと素晴らしい一日を過ごした。車の感触は素晴らしく、AMGのパフォーマンスに感銘を受けた。ファンには非常に特別なものが待っていると思う」と語っている。