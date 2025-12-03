ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスAMG『GT 63 S E パフォーマンス』、特別な緑まとう最終モデルは5台限り…3685万円

メルセデスベンツ日本は、メルセデスAMG 『GT 63 S E パフォーマンス ファイナルエディション』を5台限定で発売する。価格は3685万円だ。

深みのあるグリーンの外装色「AMGグリーンヘルマグノ(マット)」を、メルセデスAMG『GT 4ドアクーペ』として初めて採用。さらに通常では有償オプションの「AMGカーボンエクステリアパッケージ」「AMGカーボンファイバードアミラー」「アジャスタブルリアウイングスポイラー(カーボン)」「21インチAMGアルミホイール<鍛造>」を標準装備している。

「AMGカーボンエクステリアパッケージ」により、フロントスプリッター、サイドスカート、リアディフューザーがカーボン素材に変更される。特別なグリーンの輝きとカーボンエレメントのコントラストがGT 63 S E パフォーマンスのトップパフォーマンスを証明するかのように、唯一無二のスタイルを醸成している。

インテリアは、本モデル限定装備の「AMGパフォーマンスステアリング(カーボンファイバー/MICROCUT)」、「ファイナルエディション」のバッジがあしらわれたセンターコンソールに加えて、通常モデルでは有償オプションの「フルレザー仕様(ナッパレザー/MICROCUT、ブラック(イエローステッチ入))」「AMGパフォーマンスシート」「イエローシートベルト」「AMGカーボンインテリアトリム」を標準装備し、トップパフォーマンスを感じさせる仕様になっている。

パワートレインは、通常モデルのメルセデスAMG『GT 63 S E パフォーマンス』と同じく、F1テクノロジーを採用した高性能プラグインハイブリッド「E パフォーマンス」モデルだ。4.0リットルV8ツインターボエンジン「M177」に、エレクトリックドライブユニット(EDU)とAMGパフォーマンスバッテリーが組み合わされ、システム最高出力620kW(843ps)、システム最大トルク1400Nm以上を発生する。

出力150kW(204ps)の交流同期モーターはリアアクスルに搭載されており、電動シフト式2速トランスミッションおよび電子制御式リミテッド・スリップ・デフとともにコンパクトなエレクトリックドライブユニット(EDU)にまとめられている。

