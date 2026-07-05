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ホンダとヤマハの世界挑戦史をコラボ展示、もてぎ「コレクションホール」で7月18日から

ホンダ RC166（1966年）とヤマハ RD56（1965年）
  • ホンダ RC166（1966年）とヤマハ RD56（1965年）
  • ホンダ RC116（1966年）
  • ホンダ RC166（1966年）
  • ホンダ RC143（1961年）
  • ヤマハ YZR-M1（2021年）
  • ヤマハ RA97（1966年）
  • ヤマハ RD56（1965年）

モビリティリゾートもてぎ（栃木県茂木町）のホンダコレクションホールは、7月18日から10月18日まで、ホンダとヤマハのコラボレーション展示「二つの情熱、ひとつの夢 - HondaとYamaha それぞれのWGP挑戦 -」を開催する。

【画像】ホンダとヤマハの歴史的レースバイク

同展示は、2026 FIM MotoGP世界選手権シリーズ第16戦「MOTUL 日本グランプリ」の開催を記念したもの。今年から複数年にわたるシリーズ展示の初年度にあたる。

両社はともに1960年代にロードレース世界選手権（WGP）で初制覇を達成し、その後も数多くのタイトルを獲得してきた。ホンダは4ストロークエンジンの高回転・高出力化を追求し、ヤマハは4ストローク全盛の時代に2ストロークエンジンの可能性を追い求めるなど、それぞれ異なるアプローチで世界の頂点を目指してきた。

ホンダ RC116（1966年）ホンダ RC116（1966年）ヤマハ RA97（1966年）ヤマハ RA97（1966年）

展示会場は2階中央エリアで、ホンダ側の展示車両は「RC143」（1961年）、「RC149」（1966年）、「RC166」（1966年）、「RC116」（1966年）、「RC174」（1967年）、「RC181」（1967年）、「RC213V」（2019年）の計7台。

ヤマハ側はヤマハ発動機の提供により、「RD56」（1965年）、「RA97」（1966年）、「RD05A」（1968年）、「TR-2」（1969年）、「RA31A」（1968年）、「YZR-M1」（2021年）の計6台を展示する。

開館時間は10時00分～16時00分（季節・曜日により異なる）。展示自体は無料だが、モビリティリゾートもてぎの入場料および駐車料は別途必要となる。なお、開催期間や展示車両は予告なく変更になる場合がある。

《レスポンス編集部》

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