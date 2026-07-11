モビリティリゾートもてぎ、新アトラクション「Hello Driving」2027年3月オープン

ホンダモビリティランドが運営するモビリティリゾートもてぎ（栃木県茂木町）は、2027年3月6日に新アトラクション「Hello Driving（ハロードライビング）」をオープンする。

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「Hello Driving」は、子どもが自分でハンドルを操作しながら交通ルールやマナーを自然に学べるドライビング体験型アトラクションだ。決められたレールの上を走るのではなく、自らハンドルを切り、一時停止し、ウインカーを出すなど、状況に応じた運転操作が求められる。

得点に応じて「仮免許」「グリーン」「ブルー」「ゴールド」のライセンスを発行（イメージ）

コースにはトンネル内でのライト点灯、横断歩道・踏切での一時停止、動物注意・落石注意の看板など、路上教習を模した仕掛けが用意されている。これらをクリアすることで得点が加算され、点数に応じて「仮免許」「グリーン」「ブルー」「ゴールド」の4段階のライセンスが発行される。

親は助手席に同乗でき、子どもの成長を間近で見守れる構成となっている。料金はアトラクションチケット600円で、パークパスポートを購入すれば乗り放題となる。

「森の教習所」は2026年10月に営業終了

森の教習所

新アトラクションのオープンに向けた工事は2026年10月から始まる。これに伴い、長年親しまれてきた既存アトラクション「森の教習所」は同月に営業を終了する。

閉幕に先立ち、7月18日から夏のイベント「わくわくスプラッシュサマー」と同時開催の形でFINALイベント「THE FINAL DRIVE 2026」を実施する。開催期間は2026年10月4日まで（予定）。対象は小学生以下で、料金はアトラクションチケット500円（パークパスポートで乗り放題）。

期間中に「森の教習所」で100点満点を獲得した子どもには、オリジナル缶バッジとプラチナライセンスカードをプレゼント。さらに「Hello Driving」オープン後に缶バッジを提示すると、カードホルダーと「Hello Driving」のライセンスカード無料作成券がもらえる（小学生以下対象）。

また「わくわくスプラッシュサマー」内の「#夏の思い出フォト」でスタンプを3つ獲得した参加者には、「Hello Driving」オリジナルバッグのプレゼントも用意されている。「わくわくスプラッシュサマー」の開催期間は2026年7月18日から8月31日まで。