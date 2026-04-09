テインの新純正互換ショック「エンデュラ・プロ・ベーシック」がBMW『3シリーズ』やVW『ゴルフ』に適合

サスペンション専門メーカー・テインが純正互換ショックアブソーバー「エンデュラ・プロ・ベーシック」にBMW『3シリーズ』やフォルクスワーゲン『ゴルフ』など適合車種を一挙に追加して販売が開始された。

【画像】エンデュラ・プロ・ベーシック

純正互換ショックアブソーバー「エンデュラ・プロ」シリーズ製品は、新プラットフォーム「シールド構造」を採用することで高品質とコストダウンを両立。減衰力調整により、ノーマルよりもコンフォート、またノーマルよりもスポーティにと幅広く楽しめるよう仕上げられている。

「エンデュラ・プロ・ベーシック」は旧モデル「エンデュラ・プロ」の性能を継承し、カラーリングを黒に変更した純正互換高機能ショックアブソーバ。販売単位をフロント、リアそれぞれ2本組として、補修交換にも対応しやすくなっている。シェルケースは純正より強度・オイル容量ともにアップされ、海外ラリーでの実績からフィードバックしたハイドロ・バンプ・ストッパー（H.B.S.）を搭載している。

エンデュラ・プロ・ベーシック フォルクスワーゲン『ゴルフ』ほか向け

「エンデュラ・プロ・ベーシック」に適合が追加されたのは、BMW『3シリーズ セダン［E46］』（AL19、AM20、AM28、AY20、AV20、AV22、AM25、AV25、AV30）、『3シリーズ ツーリング［E46］』（AL19、AY20、AV25、AM28）、『3シリーズ カブリオレ［E46］』（AV30）、『3シリーズ クーペ［E46］』（AL19、AY20、AM28、AV30）、『3シリーズ コンパクト［E46］』（AT18、AU20）、フォルクスワーゲン『ゴルフ』（1JAGN、1JAPK、1JAZJ、1JAUM、1JAGU、1JAEH、1JAVU、1JBFQ）、『ニュービートル』（9CAWU、9CAQY、9CAZJ、9CBFS）、『ボーラ』（1JAPK、1JAZJ、1JAGZ、1JAQN）。

税込み価格は3シリーズ向けリア用のみ2万7500円で、そのほかはフロント用4万6200円・リア用2万3100円。3年または6万kmの製品保証付き。