ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

テインの新純正互換ショック「エンデュラ・プロ・ベーシック」がBMW『3シリーズ』やVW『ゴルフ』に適合

エンデュラ・プロ・ベーシック BMW『3シリーズ』向け
  • エンデュラ・プロ・ベーシック BMW『3シリーズ』向け
  • エンデュラ・プロ・ベーシック フォルクスワーゲン『ゴルフ』ほか向け

サスペンション専門メーカー・テインが純正互換ショックアブソーバー「エンデュラ・プロ・ベーシック」にBMW『3シリーズ』やフォルクスワーゲン『ゴルフ』など適合車種を一挙に追加して販売が開始された。

【画像】エンデュラ・プロ・ベーシック

純正互換ショックアブソーバー「エンデュラ・プロ」シリーズ製品は、新プラットフォーム「シールド構造」を採用することで高品質とコストダウンを両立。減衰力調整により、ノーマルよりもコンフォート、またノーマルよりもスポーティにと幅広く楽しめるよう仕上げられている。

「エンデュラ・プロ・ベーシック」は旧モデル「エンデュラ・プロ」の性能を継承し、カラーリングを黒に変更した純正互換高機能ショックアブソーバ。販売単位をフロント、リアそれぞれ2本組として、補修交換にも対応しやすくなっている。シェルケースは純正より強度・オイル容量ともにアップされ、海外ラリーでの実績からフィードバックしたハイドロ・バンプ・ストッパー（H.B.S.）を搭載している。

エンデュラ・プロ・ベーシック フォルクスワーゲン『ゴルフ』ほか向けエンデュラ・プロ・ベーシック フォルクスワーゲン『ゴルフ』ほか向け

「エンデュラ・プロ・ベーシック」に適合が追加されたのは、BMW『3シリーズ セダン［E46］』（AL19、AM20、AM28、AY20、AV20、AV22、AM25、AV25、AV30）、『3シリーズ ツーリング［E46］』（AL19、AY20、AV25、AM28）、『3シリーズ カブリオレ［E46］』（AV30）、『3シリーズ クーペ［E46］』（AL19、AY20、AM28、AV30）、『3シリーズ コンパクト［E46］』（AT18、AU20）、フォルクスワーゲン『ゴルフ』（1JAGN、1JAPK、1JAZJ、1JAUM、1JAGU、1JAEH、1JAVU、1JBFQ）、『ニュービートル』（9CAWU、9CAQY、9CAZJ、9CBFS）、『ボーラ』（1JAPK、1JAZJ、1JAGZ、1JAQN）。

税込み価格は3シリーズ向けリア用のみ2万7500円で、そのほかはフロント用4万6200円・リア用2万3100円。3年または6万kmの製品保証付き。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

テイン

BMW 3シリーズ

VW ゴルフ（Golf）

VW ニュービートル

VW ボーラ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES