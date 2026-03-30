トヨタ『スターレット』、27年ぶりの復活！ デザインはどうなる？…3月の新型車スクープ記事まとめ

3月に公開された新型車スクープの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は、27年ぶりの復活となるトヨタ『スターレット』に注目が集まりました。かつてのビッグネーム、価格は130万円からで復活！

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1位）27年ぶり復活、トヨタ『スターレット』! ヤリスより小型で130万円から...デザインを大予想

https://response.jp/article/2026/03/05/408214.html

トヨタのかつてのビッグネーム、『スターレット』が復活する可能性がいよいよ高まっている。新型スターレットのワールドプレミアは2027年秋頃と予想され、価格はエントリーモデルで130万円、ハイブリッドが190万円程度で、GRでは260万円程度か。

2位）レクサス『IS』が14年ぶりフルモデルチェンジへ ! 600馬力のBEVセダンに変身!?

https://response.jp/article/2026/03/14/408653.html

レクサスのラグジュアリースポーツセダン、『IS』次期型の情報を入手した。次期ISのワールドプレミアは2027年内と予想され、スタート価格は750万円程度と予想される。

レクサス IS 次期型の予想CG

3位）EV化を撤回！ 超期待のメルセデスベンツ「ベイビーG」、これがほぼ確定デザインだ

https://response.jp/article/2026/03/22/408962.html

メルセデスベンツでは現在、まだ正式名称が確定していない、新型SUV『ベイビーGクラス』を開発中だ。当初は動力がEVのみになるはずだったが、この計画を撤回したことがわかった。

4位）これが噂の“ハイパーカーハンター”だ...1100馬力以上! ポルシェ『カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリック』の爆発力

https://response.jp/article/2026/03/02/408081.html

ポルシェ「カイエン」シリーズ史上最強となる、『カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリック』の市販型プロトタイプをカメラが捉えた。これまで何度もカイエンEVを撮影してきたが、今回は、最上位グレードの姿を垣間見ることができた。

ポルシェ・カイエン・クーペ・ターボGTエレクトリックのプロトタイプ

5位）日本復活は...オペル史上最強のホットハッチ『コルサGSE』を目撃、VW ポロGTI 圧倒か

https://response.jp/article/2026/03/10/408446.html

2026年後半のデビューが予想されるオペルの『コルサGSE』のスパイ撮影に成功した。オペルのホットハッチの代名詞ともいえる「GSE」バッジがサブコンパクトカーに復活する。VW『ポロGTI』がライバルだ。