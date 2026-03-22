EV化を撤回！ 超期待のメルセデスベンツ「ベイビーG」、これがほぼ確定デザインだ

メルセデスベンツでは現在、まだ正式名称が確定していない、新型SUV『ベイビーGクラス』を開発中だ。当初は動力がEVのみになるはずだったが、この計画を撤回したことがわかった。

【画像】ベイビーGクラス（仮）のプロトタイプと予想デザイン

メルセデスベンツのベイビーGクラスは、『Gクラス』の入門編として、かわいらしくがっしりとした電気自動車となるはずだった。しかし自動車市場は急速に変化しており、メルセデスベンツの計画も変化している。特にEV需要の冷え込みに対応し、この新型SUVはハイブリッド・パワートレインを搭載する。

ゲレンデヴァーゲンGクラスは1979年にデビューし、その後数々のアップデートが行なわれてきたが、中でも最も大きなアップデートは2018年だった。そして今、メルセデスベンツは並行して、「小さなゲレンデヴァーゲン」と呼ばれる新型SUVの準備を進めている。

新型SUVのベイビーGクラスは完全オリジナルのボディを持ち、サイズ（少なくとも全高）がGクラスより明らかに小さくなる。全体的なデザインは、Gクラスと同様のほぼ垂直のフロントガラスとサイドウィンドウを維持しながら、やや丸みを帯びたものになる。丸型ヘッドライトもGクラスと同じ趣向だが、若干大きく見えるようになり、LEDデイタイムランニングライトはリング型ではなくU字型になる。

ラジエーターグリルの形状は変更される見込みで、Gクラスで特徴的なフロントフェンダーのターンシグナルは廃止される。ベイビーGクラスは、ワイド化されたフロントバンパーとリアバンパーで、Gクラスとは容易に見分けられるだろう。またGクラスでボディ外側に設けられたサイドドアのヒンジは廃止される。ドアハンドルとトランクハンドルはGクラスとほぼ同様の形状だ。

メルセデスベンツ ベイビーGクラス の予想CG

リアエンドもGクラスをほぼ再現している。スペアタイヤ（に似せたラゲッジラック）とテールライトの低く位置はGクラスと同様だが、ベイビーGクラスのテールライトは水平方向に長く、内側の角は面取りされている。

ベイビーGクラスの基本骨格は、Gクラス、「MB.EAミディアム」プラットフォーム、「MMA」プラットフォームの要素を組み合わせた、新しいラダーフレームを採用すると予想されている。内燃機関搭載モデルは、最新のメルセデスベンツ『CLA』セダンのターボチャージャー付き4気筒エンジンを搭載した、ハイブリッドが開発されているようだ。

最終的にベイビーGクラスのパワートレインは、1.5リットル直列4気筒エンジンに、電気モーターが組み合わされそうだ。どれほどのパワーを発揮するかは不明だが、参考になるのが、「CLA220」ハイブリッドの、最高出力211ps、最大トルク380Nm、0-100km/h加速7.1秒という数字だ。

メルセデスベンツ ベイビーGクラス の開発車両

新型SUV、ベイビーGクラスの動向は、メルセデスベンツにおけるより広範なラインナップ再構築を示唆している。メルセデスベンツは以前のEV専業計画から後退し、CEOのオラ・ケレニウス氏は、様々な市場に対応できるよう、2030年代までは内燃機関モデルの販売を継続することを示唆している。ベイビーGクラスの内燃機関搭載については、Gクラスのフル電動仕様に対する需要が低迷していることが、最大の理由となっているようだ。

もっとも気になる価格は、8万ドル（約1200万円）と予想されている。“ベイビー”とはいえ安くはないが、売れ行きの鈍い「G580 EV」は16万3000ドル（約2500万円）の半額以下だ。

ワールドプレミアは2027年内で、市場ではランドローバー『ディフェンダー・スポーツ』（こちらはラダーフレームではなくユニボディ構造を採用）と争うことになりそうだ。