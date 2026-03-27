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ホンダアクセス、一部改良『ZR-V』向け純正アクセサリー発売…新デザインのフロントグリルなど

ホンダアクセスの一部改良『ZR-V』向け純正アクセサリー
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ホンダアクセスは、一部改良したホンダのSUV『ZR-V』用の純正アクセサリーを3月27日に全国のホンダカーズで発売した。

【画像】ホンダアクセスの一部改良『ZR-V』向け純正アクセサリー

ZR-V用純正アクセサリーは、2022年の登場時から「プレミアムスタイル」としてエクステリアコーディネートを提案してきた。車両の個性的かつ美しく洗練されたデザインをより際立たせるアイテムをラインアップしている。

ホンダアクセスの一部改良『ZR-V』向け純正アクセサリーホンダアクセスの一部改良『ZR-V』向け純正アクセサリー

今回、プレミアムスタイルに「フロントグリル」を新たに追加した。横基調のデザインを採用することでフロントフェイスのワイド感を強調し、SUVとしての力強さと上質感を演出する。カラーには、ダスクグレー・メタリック×ベルリナブラックのツートーンを採用。コントラストの効いたデザインにより、ZR-Vの洗練されたスタイリングにさらなる存在感を与える。価格は6万0500円(税込、以下同)。

また、今回の一部改良で設定されたe:HEV Z特別仕様車「クロスツーリング」専用のアイテムとして「ボディーサイドモール」をラインアップする。サイドビューに力強いアクセントを加え、クロスツーリングの持つアクティブさを際立たせる。価格は3万8500円。

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e:HEV Xには、ホンダ純正ナビゲーション「ギャザズ」の新モデル「11.4インチ Honda CONNECTナビ(LXM-264ZFLi)」が装着可能だ。

サブスクリプションサービスの普及などにより、拡大するスマートフォンでの音楽視聴ニーズに応えるため、Apple CarPlay/Android Autoに対応している。また、ナビゲーションとしての基本機能を進化させただけでなく、地図描画エリアを拡大して視認性を高めたほか、ナビアプリの仕様見直しにより、ルート検索時の比較表示をよりわかりやすくするなど、使い勝手を向上させている。価格は33万3850円。

ホンダアクセスの一部改良『ZR-V』向け純正アクセサリーホンダアクセスの一部改良『ZR-V』向け純正アクセサリー

そのほか、プレミアムスタイルとして、フロントロアースカート(5万9400円)、LEDフォグライト(6万0500円)、サイドロアーガーニッシュ(4万4000円)、テールゲートスポイラー(4万1800円)、リアロアーガーニッシュ(4万9500円)、リアライセンスガーニッシュ(1万9800円)、ドアミラーカバー(9900円)、ブラックエンブレム(1万7600円)、19インチアルミホイール(5万8300円/1本)などを用意する。

インテリアアイテムとしては、センターコンソールボックス&ドリンクホルダーイルミネーション(2万4200円)、サイドステップガーニッシュ(3万7400円)、ドアポケットイルミネーション(1万6500円)、フットライト(1万6500円)、スポーツペダル(1万1000円)、リアパネルライニングカバーイルミネーション(2万7500円)、パドルライト(2万7500円)、USB PDチャージャー(1万2100円)、ワイヤレス充電器(3万800円)、ラゲッジトレー(2万2000円)、ラゲッジソフトトレー(1万9800円)、LEDテールゲートライト(1万1000円)などを設定する。

ナビオプションとして、リアカメラdeあんしんプラス4(3万9600円)、ハイグレードスピーカーシステム(6万3800円)、フロントカメラシステム(3万3000円)なども用意する。

価格はメーカー希望小売価格で参考価格。別途取付工賃が必要となる。

《森脇稔》

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