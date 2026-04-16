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ホンダアクセス、新型EV『インサイト』用純正アクセサリー4月17日発売…6kW充電器など充実のラインアップ

・ホンダアクセスは新型EV「インサイト」用の純正アクセサリーを4月17日に全国のホンダカーズで発売する。

・充電・給電アイテムとして、従来の約2倍となる6kW出力の「ホンダEVチャージャー」（税込22万2200円）などをラインアップする。

・フロアカーペットマットやドアバイザーにはリサイクル素材などサステナブル素材を採用し、環境負荷の低減にも配慮している。

純正アクセサリー「Honda EV Charger」での充電イメージ
  • 純正アクセサリー「Honda EV Charger」での充電イメージ
  • Honda EV Charger
  • AC外部給電器（Honda Power Supply Connector）
  • ポートリッドカバー
  • フロアカーペットマット（プレミアムタイプ）（サステナブル素材）
  • ラゲッジトレー
  • ドアバイザー（サステナブル素材）
  • ドアハンドルプロテクションフィルム

ホンダアクセスは、ホンダの新型EV『インサイト』用の純正アクセサリーを4月17日に全国のホンダカーズで発売する。

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■充電・給電アイテム

EVのある暮らしをより便利にする充電・給電アイテムを複数ラインアップする。

Honda EV ChargerHonda EV Charger

「ホンダEVチャージャー」は、一般家庭で使用可能な単相AC200Vを利用した普通充電器で、コンセントタイプの充電ケーブルで主流の3kWの約2倍となる6kWの出力を実現。充電時間の短縮が可能で、自宅での快適な充電環境を提供する。メーカー希望小売価格は税込22万2200円。なお、設置工事費用は別途必要となる。

また、インサイトの走行用バッテリーからAC100V・最大1500Wの給電が可能な「AC外部給電器（ホンダパワーサプライコネクター）」（税込4万1800円）や、充電・給電時に充電ポートの汚れを防ぐ「ポートリッドカバー」（税込1万6500円）も用意する。日常から非常時まで幅広いシーンでの活用が期待できる。

充電ケーブル（AC200V/16A）はケーブル長7mが税込6万6000円、15mが税込7万9200円。100V充電用アダプター（AC100V/12A）は税込1万4300円。

■環境配慮アイテム

フロアカーペットマット（プレミアムタイプ）（サステナブル素材）フロアカーペットマット（プレミアムタイプ）（サステナブル素材）

「フロアカーペットマット（プレミアムタイプ）」にはリサイクルペット素材を採用し、CO2排出量削減に貢献する。「ドアバイザー」には使用済み自動車から回収・再生したリサイクルアクリル樹脂を使用。いずれもサステナブル素材を採用し、環境負荷の低減に配慮している。

フロアカーペットマット（プレミアムタイプ）はブラック、消臭・抗菌加工付きで税込7万9200円。ドアバイザーはフロント・リア用左右4枚セットで税込4万8400円。

■便利・快適アイテム

ラゲッジトレーラゲッジトレー

「ラゲッジトレー」は防水・防汚性素材と縁高構造でラゲッジスペースを保護し、取り外して水洗いも可能（税込2万4200円）。「ドアハンドルプロテクションフィルム」は塗装面を傷から守る（税込6600円）。

そのほか、エクステリアアイテムとしてアルミホイールセンターキャップ（ブラックHマーク、税込1万7600円）やライセンスフレーム各種、ユーティリティーとして発話型ETC2.0車載器（GPS付・アンテナ分離型、税込3万7400円）なども用意する。

価格はいずれもメーカー希望小売価格（参考価格）で、別途取付工賃が必要。

《森脇稔》

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