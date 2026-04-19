ホンダ『ZR-V』の走行中でもテレビ視聴！ データシステムの「TV-KITシリーズ」4製品が適合

データシステムが販売中のTV-KITシリーズに、新型ホンダ『ZR-V』の適合が追加された。TV-KIT「HTV447」（切り替えタイプ）と「HTV447B-C」（ビルトインタイプ）およびTV-NAVIKIT「HTN2106」（切り替えタイプ）と「HTN2106-C」（ビルトインタイプ）の4製品で適合を確認。

【画像】データシステムの「TV-KITシリーズ」4製品

「HTV447」「HTA647」「HTN2106」「HTN2106-C」はホンダ・ZR-V（RZ4, RZ6 2026年4月～）に搭載の「Google 搭載 9インチ Honda CONNECTディスプレイ」に適合するTV-KITシリーズ製品。TV-KITを装着することにより、走行中でも純正ナビ画面でテレビの視聴が可能になる。また、TV-NAVIKITではテレビ視聴に加えて、ナビの設定操作も可能になる。

切り替えタイプにはTV-KIT機能をオン／オフできる小型スイッチが付属。トインタイプにはスペアスイッチホールに取り付け可能な純正風スイッチが付属する。車種専用設計で、設置・接続は完全カプラーオンなので、配線の切断や加工は一切不要となっている。

TV-KIT「HTV447」「HTA647」の税込み価格は2万7280円、TV-NAVIKIT「HTN2106」「HTN2106-C」の税込み価格は3万1680円となっている。