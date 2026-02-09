「乗れると思ったら背負うんかいw」人気格闘ゲームに登場したスズキ『GSX-8R』、まさかのコラボ方法にSNSも驚き

スズキは2月13日から3月17日まで、カプコンが販売する人気ゲーム『ストリートファイター6』のゲーム内において、人気キャラ「ジュリ」とコラボした『GSX-8R Tuned by JURI』を展示する。あわせてアバターの配布も開始しており、すでに入手したユーザーから「バイクに乗れると思ったら背負うんかいw」など、話題となっている。

【画像】「GSX-8R Tuned by JURI」の実車

「GSX-8R Tuned by JURI」はスズキのスポーツバイク『GSX-8R』に人気キャラクター「JURI（ジュリ）」と作中に登場するバイクのイメージを反映させたもの。

ジュリのトレードマークである蜘蛛模様をカラーグラフィックに採用し、アグレッシブな印象を演出している。また、キャラクターの特徴である左目の風水エンジンをバイクのエンジン上に表現するなど、ゲームの世界観を忠実に再現。世界各地のゲームイベントやショーで展示され、多くの来場者から好評を得ていた。

『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』（大阪モーターサイクルショー2025）

イベント期間中は、『ストリートファイター6』のゲーム内で、自身で作成したアバターを使用し、インターネットを介して世界中のプレイヤーと交流や対戦を行うことができるゲームモード「バトルハブ」にて、『GSX-8R Tuned by JURI』を再現したモデルを展示する。

あわせて、『GSX-8R Tuned by JURI』をモチーフとした、アバターアイテムやゲーム内称号などのアイテムを配布する。

スズキは、ゲームとモビリティの融合による新たなユーザー体験の創出に取り組んでいる。本コラボレーションを通じて、展示会場で実車に触れる機会のなかった人や、普段バイクになじみのない人にも、デジタル空間ならではの体験を通じて、バイクの魅力や走る楽しさを届けるとコラボのねらいを説明する。

『ストリートファイター6』に登場する『GSX-8R Tuned by JURI』。

これまでもX（旧Twitter）上では、「自分もこの仕様にしたい」「このために免許取ってもいい」など特別なGSX-8Rのデザインに注目が集まっていた。今回のコラボでは、すでにアバターを入手したユーザーから、「GETしたぁぁ」「バイク貰えた！」といった報告が上がっている。

また、「バイクに乗れると思ったら背負うんかいw」「背負ってみました」など、まさかの”背負う”形での登場にも驚きの声が多く見られた。