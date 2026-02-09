ホーム モーターサイクル 新型車 記事

「乗れると思ったら背負うんかいw」人気格闘ゲームに登場したスズキ『GSX-8R』、まさかのコラボ方法にSNSも驚き

アバターアイテム「GSX-8R Tuned by JURI」を背負った姿が話題に
  • アバターアイテム「GSX-8R Tuned by JURI」を背負った姿が話題に
  • 『ストリートファイター6』に登場する『GSX-8R Tuned by JURI』。
  • 『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』（大阪モーターサイクルショー2025）
  • 『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』（大阪モーターサイクルショー2025）
  • 『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』（大阪モーターサイクルショー2025）
  • 『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』（大阪モーターサイクルショー2025）
  • 『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』（大阪モーターサイクルショー2025）
  • 『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』（大阪モーターサイクルショー2025）

スズキは2月13日から3月17日まで、カプコンが販売する人気ゲーム『ストリートファイター6』のゲーム内において、人気キャラ「ジュリ」とコラボした『GSX-8R Tuned by JURI』を展示する。あわせてアバターの配布も開始しており、すでに入手したユーザーから「バイクに乗れると思ったら背負うんかいw」など、話題となっている。

【画像】「GSX-8R Tuned by JURI」の実車

「GSX-8R Tuned by JURI」はスズキのスポーツバイク『GSX-8R』に人気キャラクター「JURI（ジュリ）」と作中に登場するバイクのイメージを反映させたもの。

ジュリのトレードマークである蜘蛛模様をカラーグラフィックに採用し、アグレッシブな印象を演出している。また、キャラクターの特徴である左目の風水エンジンをバイクのエンジン上に表現するなど、ゲームの世界観を忠実に再現。世界各地のゲームイベントやショーで展示され、多くの来場者から好評を得ていた。

『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』（大阪モーターサイクルショー2025）『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』（大阪モーターサイクルショー2025）

イベント期間中は、『ストリートファイター6』のゲーム内で、自身で作成したアバターを使用し、インターネットを介して世界中のプレイヤーと交流や対戦を行うことができるゲームモード「バトルハブ」にて、『GSX-8R Tuned by JURI』を再現したモデルを展示する。

あわせて、『GSX-8R Tuned by JURI』をモチーフとした、アバターアイテムやゲーム内称号などのアイテムを配布する。

スズキは、ゲームとモビリティの融合による新たなユーザー体験の創出に取り組んでいる。本コラボレーションを通じて、展示会場で実車に触れる機会のなかった人や、普段バイクになじみのない人にも、デジタル空間ならではの体験を通じて、バイクの魅力や走る楽しさを届けるとコラボのねらいを説明する。

『ストリートファイター6』に登場する『GSX-8R Tuned by JURI』。『ストリートファイター6』に登場する『GSX-8R Tuned by JURI』。

これまでもX（旧Twitter）上では、「自分もこの仕様にしたい」「このために免許取ってもいい」など特別なGSX-8Rのデザインに注目が集まっていた。今回のコラボでは、すでにアバターを入手したユーザーから、「GETしたぁぁ」「バイク貰えた！」といった報告が上がっている。

また、「バイクに乗れると思ったら背負うんかいw」「背負ってみました」など、まさかの”背負う”形での登場にも驚きの声が多く見られた。

《園田陽大》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ モーターサイクル

スズキ

口コミ記事

トピック

注目の記事【モーターサイクル】

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES