ホーム モーターサイクル 新型車 記事

スズキ『ジクサー250』シリーズに新色「ホワイト」登場！ 日本のファンもSNSで「かっこいい」と反応、日本発売は

スズキ ジクサー SF 250 の新色（インド仕様）
  • スズキ ジクサー SF 250 の新色（インド仕様）
  • スズキ ジクサー SF 250 の新色（インド仕様）
  • スズキ ジクサー SF 250 の新色（インド仕様）
  • スズキ ジクサー 250（左）とジクサー SF 250（右）の新色（インド仕様）
  • スズキ ジクサー 250 の新色（インド仕様）
  • スズキ ジクサー SF 250 の新色（インド仕様）
  • スズキ ジクサー 250 の新色（インド仕様）
  • スズキ ジクサー 250 の新色（インド仕様）

スズキ・モーターサイクル・インディア（SMIPL）は、250ccスポーツバイク『ジクサー SF 250』と『ジクサー 250』に新色と新たなグラフィックを導入したと発表した。すでに日本のファンの間でも注目を集めており、「白はいいね白は」「新しいカラーかっこいいじゃん」など話題となっている。

【画像】スズキ ジクサー250 SFとジクサー250の新色

フルカウル仕様のジクサー SF 250には、「グラス・スパークル・ブラック」と「パール・グレイシャー・ホワイト/メタリック・マット・プラチナ・シルバーNo.2」の2色が新たに追加された。既存の「メタリック・トライトン・ブルー/パール・グレイシャー・ホワイト」も継続販売される。

スズキ ジクサー 250（左）とジクサー SF 250（右）の新色（インド仕様）スズキ ジクサー 250（左）とジクサー SF 250（右）の新色（インド仕様）

ネイキッドモデルのジクサー 250には、「パール・グレイシャー・ホワイト/メタリック・マット・プラチナ・シルバーNo.2」、「メタリック・トライトン・ブルー/グラス・スパークル・ブラック」、「グラス・スパークル・ブラック」の3色が新たに設定された。

両モデルは250cc単気筒のSOHC油冷エンジンを搭載し、最高出力26.5馬力を9300回転で、最大トルク22.2Nmを7300回転で発生する。スズキ・エコ・パフォーマンス（SEP）技術を採用し、スズキ・オイル・クーリング・システム（SOCS）により力強く滑らかな加速と低燃費、高耐久性、メンテナンスの容易さを実現している。

剛性が高く軽量なシャーシにより、機敏なハンドリング、直進安定性、快適なエルゴノミクスを提供する。ヨーロッパ風のストレート・アヘッド・スポーツバイク・デザインに、LED照明、スズキ・ライド・コネクト対応のBluetooth機能付きマルチファンクション・デジタル・メーター、ブラッシュ仕上げの新開発10スポーク・アロイホイール、スズキ・イージー・スタート・システムなど現代的な装備が組み合わされている。

スズキ ジクサー SF 250 の新色（インド仕様）スズキ ジクサー SF 250 の新色（インド仕様）

「ジクサー SF 250」の価格は18万9768ルピー（約32万8000円）、「ジクサー 250」は18万1517ルピー（約31万4000円）。またジクサー SF 250にはE-85燃料基準に準拠したフレックス燃料仕様も用意されている。

SMIPLの販売・マーケティング担当副社長であるディーパック・ムトレジャ氏は「最新のカラーパレットとグラフィックにより、ジクサー SF 250とジクサー 250はスポーティな特性を高める印象的な視覚的魅力を獲得した。これらのバイクは性能と先進的なエンジニアリングをシームレスに組み合わせ、スポーティでありながら快適なライディング体験を求めるライダーに応える」と述べた。

なお、日本仕様のアップデートについては未発表だが、日本仕様もインドで生産し輸入されているため同様の仕様変更がおこなわれる可能性が高い。

X（旧Twitter）では、「去年からの青×白カラー好きなんだけど、この白もいいなぁ～」「前から気になってたけど、白はいいね白は」「新しいカラーかっこいいじゃん」など、新しいホワイトカラーのジクサーに注目が集まっている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ モーターサイクル

スズキ

250cc

インド

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES