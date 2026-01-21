「実質ピンククラウン復活」!? 栃木トヨタの新型『いちごクラウン』登場に、SNSで「これはかわいい」と話題に

栃木トヨタ自動車は1月18日、栃木県庁で開催された「いちご王国・栃木の日」で創立80周年記念事業の一環として、県の名産品であるいちごをアピールする車両「いちごクラウン」を6年ぶりにリニューアルした。SNSでは「実質ピンククラウン復活と言っても良いのでは…？」と話題になっている。

【画像】3代目となった「いちごクラウン」

この「いちごクラウン」は、2019年に初代、2020年に2代目が製作され、今回が3代目となる。とちぎのいちご各品種をあしらった車体は県産いちごのトップセールス同行などにも活用されてきた。今回のリニューアルは地域貢献を基本理念に据え、80周年を迎える節目として地域への感謝と今後の貢献の意思を込めている。

お披露目セレモニーには福田富一栃木県知事が国王に扮して出席。新型は鮮やかなピンク色をベースに優雅さと威厳を兼ね備えたデザインで、県産いちごの各品種や「とちまるくん」「いちごちゃん」「いちごモンスター」などのキャラクターを融合。知事は新型を活用しとちぎのいちごを世界に発信したいと意欲を示した。

3代目『いちごクラウン』

これにより2代目いちごクラウンは役目を終え、当日が最後の展示となった。新旧クラウンは並べて展示され、「とちぎのいちごの変遷」を体験できる演出が行われた。今後も新型いちごクラウンは県内外のイベントでのアピール車両として活躍し、県産いちごの魅力発信を担う。

新型いちごクラウンの車両は2023年11月発売のトヨタ『クラウン（セダン）』で、2.5リットルハイブリッドパワートレインを搭載。栃木トヨタは地域に根差した活動を続け、2026年の創立80周年に向けてさらなる地域貢献を目指している。

X（旧Twitter）では、「これはかわいいです」「めちゃくちゃかわいいな～」といった称賛の声や、「ワンオフなりの手の込み様が伺える」「グラデーションまでこだわってる笑」「よく見たらボディにいちご散りばめられてる」と、細かいこだわりにも注目が集まっている。

また、「オフィシャルでピンク色のクラウンが発表されるのは約13年ぶり？」「これは実質ピンククラウン復活（再来）と言っても良いのでは…？」と、2013年にトヨタが販売したピンクのクラウンを思い浮かべるファンも多く、地域PRカーにとどまらない話題を振り撒いている。

2013年に販売されたトヨタのピンククラウン（参考画像）