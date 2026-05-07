BMWグループ、200万台目のEVを生産…『i5』がドイツ工場からラインオフ

BMWグループは、累計200万台目のEVがドイツ・ディンゴルフィング工場からラインオフしたと発表した。

【画像】BMWグループ200万台目のEV『i5』がドイツ・ディンゴルフィング工場からラインオフ

200万台目となったのは、BMW『5シリーズ』のEV『i5』の「M60 xDriveセダン」。ボディカラーはタンザナイト・ブルーだった。

この記念車はスペインの顧客に納車される予定である。

同工場は2021年にBMW『iX』から全電動車の量産を開始した。現在はBMW iX、BMW i5セダン／ツーリング、BMW『i7』と幅広いBEVを生産している。

2021年以降、バイエルン州の同拠点では全電動車を32万台以上製造した。これは、BMWグループのBEV累計200万台のうち「6台に1台近く」がディンゴルフィング由来であることを意味する。さらに2025年には、同工場で生産した車両の4分の1超が全電動車だった。

またBMWは「BMW iFACTORY」の一環として、技術オープンの考え方を工場に適用している。異なるパワートレインの車両を、単一の生産ラインで混載して柔軟に生産する。

ドイツ国内のBMWグループ各工場では、少なくとも1車種の全電動モデルが常にラインから出荷されており、同社はeモビリティが生産ネットワーク全体で「新たな標準」になった。あわせて、ドイツが電気自動車の世界有数の生産拠点として成長するうえで、同社が大きく貢献しているという。