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BMWグループ、200万台目のEVを生産…『i5』がドイツ工場からラインオフ

・BMWディンゴルフィング工場でBEV累計200万台目のBMW i5 M60 xDriveを生産した

・2021年以降、同工場で32万台超の全電動車を製造してきた

・BMW iFACTORYの技術オープン方針で、単一ラインで複数パワートレインを混載生産する

BMWグループが200万台目のEVを生産。『i5』がドイツ・ディンゴルフィング工場からラインオフ
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BMWグループは、累計200万台目のEVがドイツ・ディンゴルフィング工場からラインオフしたと発表した。

【画像】BMWグループ200万台目のEV『i5』がドイツ・ディンゴルフィング工場からラインオフ

200万台目となったのは、BMW『5シリーズ』のEV『i5』の「M60 xDriveセダン」。ボディカラーはタンザナイト・ブルーだった。

この記念車はスペインの顧客に納車される予定である。

同工場は2021年にBMW『iX』から全電動車の量産を開始した。現在はBMW iX、BMW i5セダン／ツーリング、BMW『i7』と幅広いBEVを生産している。

2021年以降、バイエルン州の同拠点では全電動車を32万台以上製造した。これは、BMWグループのBEV累計200万台のうち「6台に1台近く」がディンゴルフィング由来であることを意味する。さらに2025年には、同工場で生産した車両の4分の1超が全電動車だった。

またBMWは「BMW iFACTORY」の一環として、技術オープンの考え方を工場に適用している。異なるパワートレインの車両を、単一の生産ラインで混載して柔軟に生産する。

ドイツ国内のBMWグループ各工場では、少なくとも1車種の全電動モデルが常にラインから出荷されており、同社はeモビリティが生産ネットワーク全体で「新たな標準」になった。あわせて、ドイツが電気自動車の世界有数の生産拠点として成長するうえで、同社が大きく貢献しているという。

《森脇稔》

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