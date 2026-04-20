BMW 7シリーズ のEV『i7』、改良新型にGen6電池搭載へ…CO2e約33%削減

BMWグループは、サステナビリティ戦略に沿って改良新型『7シリーズ』で製品の環境負荷低減を進めると発表した。

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BMW 7シリーズ のEV『i7』改良新型のGen6電池

EV版の改良新型BMW『i7』では、コア部品のCO2e削減につながる第6世代（Gen6）電池技術を採用する。

Gen6電池は、BMW i7の高電圧バッテリー向けに再エネ由来の電力のみで製造する。必要なアノード、カソードの活物質の製造でも同様だ。さらに、リチウム、コバルト、ニッケルに関しては一部で二次原料を用いる。これにより、これまでBMW i7で使っていたGen5電池に比べ、Gen6電池のサプライチェーン全体のCO2eフットプリントを約33%低減する。

BMW 7シリーズ のEV『i7』改良新型のホイール

また、アルミホイールでは二次原料の比率を高める。2026年から、BMW i7の一部リム設計で二次アルミを70%とする。残りの一次アルミの電解や、ホイールリムの生産の一部でも再エネを使うとしている。二次原料比率が高い部品は、同社の厳格な品質基準を満たすと説明した。

使用段階の効率も高める。BMWのEfficientDynamics技術パッケージにより、空力、軽量化、転がり抵抗、エネルギーマネジメントなどの各サブシステムで効率を最適化する。EfficientDynamicsは2007年から、同社の全駆動方式で用いられている。

生産面では、改良新型BMW 7シリーズセダンの全バリエーションをBMWグループのディンゴルフィング工場で生産する。下バイエルン州の同工場は、BMWのラグジュアリー車の主要拠点で、電力と暖房に再エネをより多く使う。外部からの電力は再エネ100%で、一部は敷地内で発電する。2025年後半には、約10万平方mの屋根置き太陽光発電設備を稼働させ、出力は約11MWpとしている。加えて、昨年後半にバイオマスの暖房設備も稼働し、地元で作った熱を一部再エネ由来でまかなうとしている。

同社は、パリ協定へのコミットと2050年までに「ネットゼロ」を目指す方針を、企業の「360度」のサステナビリティの取り組みの一部として位置づける。さらに、科学的根拠に基づくCO2e目標を設定し、2019年比で2030年までに少なくとも4000万トンのCO2e排出削減を目指す。

透明性の取り組みとして、同社はドイツ技術検査協会（TÜV）によって検証された車両の製品カーボンフットプリントを、いわゆるVehicle Footprintとして公表している。改良新型7シリーズは生産開始から、全駆動方式でこのレポートを公開し、My BMWアプリでも確認できる。二次素材の割合や、車両ライフサイクルにおけるCO2e排出の割合を示す狙いだ。