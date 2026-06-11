東京・麻布台ヒルズの「FREUDE by BMW」、オリジナル商品を発売…素材に「ALCANTARA」

ビー・エム・ダブリューは6月10日、東京・麻布台ヒルズのBMWブランド・ストア『FREUDE by BMW』で、オリジナルアイテムの販売を開始した。

【画像全4枚】

販売するのは、トートバッグ、トラベルタグ、スリーブ付きビアカップの3種類である。いずれもBMWに採用されている素材「ALCANTARA」を使い、上質感を打ち出す。

トートバッグ

トートバッグはA4サイズが収納でき、カラーはサンドベージュの単色展開とした。

トラベルタグは「CHIANTI（レッド）」「EMERALD（グリーン）」「INFANTA（パープル）」「ANDY（イエロー）」の4色展開で、「FREUDE by BMW」を印字する。オプションでネーム刻印にも対応する。

BMWスリーブ付きビアカップ

スリーブ付きビアカップは、伝統的な鋳物メーカーの「能作」の人気製品「ビアカップ」に、ALCANTARAで製作したBMWオリジナルスリーブを組み合わせたコラボ商品である。

希望小売価格は、BMWスリーブ付きビアカップが1万5400円（税込）、トートバッグが5280円（税込）、トラベルタグが2640円（税込）。ネーム刻印は＋600円で可能。発売日は、ビアカップが6月10日、トートバッグとトラベルタグが6月12日だ。

同社は今後も、BMWの世界観を日常生活で感じられるライフスタイルアイテムを展開していく。