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トヨタ『クラウンスポーツ』用カスタムスプリング「サステックNF210」発売、乗り心地重視のローダウンを実現

タナベ サステックNF210　トヨタ・クラウンスポーツ装着例（フロント：28mmダウン / リア：26mmダウン）
  • タナベ サステックNF210　トヨタ・クラウンスポーツ装着例（フロント：28mmダウン / リア：26mmダウン）
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タナベが販売中の乗り心地重視のカスタムスプリング「サステックNF210」に、トヨタ『クラウンスポーツ』（AZSH36W 2023年11月～）パノラマルーフ仕様専用モデルの販売が開始された。デリバリー開始は6月末より。

【画像】カスタムスプリング「サステックNF210」装着イメージ

サステックNF210はローダウン＝硬いという概念を覆し、乗り心地を損なうことなくスタイリッシュなローダウンを可能にしたカスタムスプリング。「圧倒的にヘタリに強く、しなやかでリニアなフィーリング」がセールスポイントの冷間成形スプリングを使用し、NF＝ノーマル・フィーリングの名のとおり、ローダウンを実現しながらバネレートを10％未満に抑えることで、快適な乗り心地を確保している。

今回適合が追加されたサステックNF210は、クラウンスポーツのパノラマルーフ装着車専用品で、税込み価格は4本セットで6万3800円。

タナベのカスタムスプリング製品はヘタリ永久保証つき。いずれの製品ともフロント×2＋リア×2の4本セット販売のほか、フロント／リア各用1本での販売も用意されている。

タナベ サステックNF210　トヨタ・クラウンスポーツ装着例（フロント：28mmダウン / リア：26mmダウン）タナベ サステックNF210　トヨタ・クラウンスポーツ装着例（フロント：28mmダウン / リア：26mmダウン）
《ヤマブキデザイン》

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