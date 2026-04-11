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トヨタ『クラウンエステートPHEV』を手軽にリフトアップ！ タナベのカスタムスプリング「デバイドUP210」が適合

タナベ デバイドUP210　クラウンエステートPHEV装着例（フロント：30mmアップ / リア：20mmアップ）
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タナベが販売中のリフトアップタイプのカスタムスプリング「デバイドUP210」に、トヨタ『クラウンエステートPHEV』（AZSH39W 2025年3月～）の適合が追加された。税込み価格は4本セットで6万6000円。

【画像】タナベのカスタムスプリング「デバイドUP210」装着イメージ

デバイドUP210はSUVや4WDにオールテレンタイヤを合わせるアゲ系カスタムにも最適なカスタムスプリング。冷間成形スプリング使用で、タイヤから伝わるゴツゴツ感もマイルドに緩和し、ロールセンターの最適化によりコーナーリングもスムーズになる冷間成形ならではの乗り心地を実現している。

流行のリフトアップフォルムを手軽にカスタマイズできるだけでなく、釣りやキャンプといったアウトドアユースをはじめ、悪路や降雪路の走破性も向上するアップスタイル用のカスタムスプリングとなっている。

タナベのカスタムスプリング製品はヘタリ永久保証つき。いずれの製品ともフロント×2＋リア×2の4本セット販売のほか、フロント／リア各用1本での販売も用意されている。

タナベ デバイドUP210　クラウンエステートPHEV装着例（フロント：30mmアップ / リア：20mmアップ）タナベ デバイドUP210　クラウンエステートPHEV装着例（フロント：30mmアップ / リア：20mmアップ）
《ヤマブキデザイン》

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