ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

ヴァレオ、二輪車向け先進運転支援・電動化技術を発表…EICMA 2025

ヴァレオが二輪車向け先進運転支援・電動化技術を発表（EICMA 2025）
  • ヴァレオが二輪車向け先進運転支援・電動化技術を発表（EICMA 2025）

ヴァレオは、EICMA 2025において、二輪車向けの革新的な安全技術、コネクティビティ、電動化技術を発表した。

同社は長年にわたる自動車の電動化と先進運転支援システム（ADAS）の専門知識を活用し、急成長する二輪車市場に参入する。自律走行支援から次世代電動パワートレインまで、持続可能なモビリティへの転換を加速させている。

安全技術の中核となるのは、ヴァレオビジョンシステムだ。高解像度スマートカメラとヴァレオの最先端コンピュータビジョンアルゴリズムを組み合わせ、車両、歩行者、交通標識、信号機、車線をリアルタイムで検出する。この技術により、交通標識認識（TSR）、速度制限、オートハイビーム（AHB）などの基本的なライダー支援機能を実現する。

ビジョンシステムとレーダーベースシステムは、前方衝突警告（FCW）、車間距離警告（DW）、車線変更支援（LCA）、死角検知（BSD）、後方衝突警告（RCW）などの重要な警告機能をサポートする。エントリーレベルからプレミアム市場まで、包括的な拡張性アプローチを提供している。

来場者は、両システムを搭載したヒーロー XOOM 160アドベンチャースタイルマキシスクーターでこれらの技術を体験できる。

接続性の面では、ヴァレオはコネクテッドクラスターを発表した。これは次世代スマートダッシュボードで、ディスプレイと接続ハブの両方の役割を果たす。重要な運転情報とコネクテッドサービスを1つのインターフェースに統合し、スマート機能グループ化によりハードウェアの複雑さとコストを削減しながら、ライディング体験を向上させる。

電動化分野では、ヴァレオは2つの最先端48Vパワートレインシステムを展示している。二輪車向け統合スマートモーターモジュール（iSMMG）は、優れた効率性、コンパクト性、耐久性を兼ね備えた高度に統合された電動パワートレインで、パワフルでスムーズな性能を提供する。

ベルトスターター・ジェネレーター（iBSG）は、すでに世界のマイルドハイブリッド車の30%に搭載されており、現在二輪車市場に参入している。BMW『CE 02』に搭載され、都市モビリティに最適な機敏で応答性の高い加速を実現する。

会場では、4kW電動モーター、車両テレメトリーとアクセス制御機能付きスマートコネクテッドクラスター、ライダー安全性向上のための先進レーダー・カメラシステムを搭載したデモ用オートバイも展示されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヴァレオ（Valeo）

ミラノモーターサイクルショー（EICMA）

自動運転、高度運転支援（ADAS）

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES