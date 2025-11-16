ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

セグウェイが4輪バギー発表！ 97馬力の高性能ATV「AT10 W MUD」…EICMA 2025

セグウェイ・パワースポーツは、「EICMA 2025」において、新型ATV（オール・テレーン・ビークル）『AT10 W MUD』を発表した。

この新型ATVは、深いぬかるみ、湿地、森林ルートを想定して設計されており、高出力のパフォーマンスとライダーに優しいインテリジェンスを兼ね備えている。ファンからプロフェッショナルまで、過酷な環境下でもより遠くへ自在に走破できる信頼性を実現している。

AT10 W MUDは97hpの高性能パワートレインを備え、瞬時に立ち上がる力強いパワーを発揮する。また、ワイドなトレッドで安定性を実現し、320mmという地上高によって、木の根や岩も難なく乗り越える。標準装備の4500ポンド・ウインチが、深い水深でも確実な脱出を実現する。

最大1mの水深まで渡河できる性能を備えており、泥水や淀んだ水が繰り返し入ってきても対応できる取水経路、電装系の保護、排水対策が施されている。

カスタマイズ可能なコンポーネントとアクセサリーは、年間を通じた使用環境に合わせて柔軟に調整できる。泥道に特化したタイヤと堅牢なシャシー構造が、トラクションと安定性を確保し、快適なライディング体験をサポートする。

冬季の作業用に除雪装置を追加できるほか、車体下部の保護機構、リアバンパー、カーゴストレージを追加装備することもできる。これらのオプションにより、高頻度かつ高負荷な使用に対する耐久性と積載の柔軟性が高まる。

インテリジェンスは、AT10 W MUDをはじめ、すべてのセグウェイ・パワースポーツ製品の中核を成す部分だ。ライダーはSmart Movingアプリに接続して、ナビゲーションと通信を有効にし、オフロード・マップ・ガイダンスで進行状況を視覚化し、Bluetoothオーディオ・ヘッドセットまたはヘルメット・システムをペアリングして通信状態を保つことができる。

AT10 W MUDは高い汎用性を備え、幅広いユーザー層のニーズに応える設計となっている。林業従事者などは、信頼性の高いパワー供給と優れたルート走行の柔軟性を高く評価している。週末のオフロードファンは、深い泥や狭くテクニカルな地形でも、予測可能で落ち着いた走りができるので、自信を持って楽しい時間を過ごすことができる。

セグウェイ・パワースポーツは、AT10 W MUDに加え、ATV、ユーティリティおよびスポーツ・サイドバイサイド、オンロード製品などを含む幅広いラインナップをEICMA 2025で発表した。このコレクションは、高強度フレーム、改良されたパワートレイン、電動パワー・ステアリング、ライダー中心のソフトウェアに対する同社の姿勢を反映している。

《森脇稔》

