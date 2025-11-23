「EICMA 2025」来場者は60万人超と記録的な成功…50か国以上から730社と2000以上のブランドが参加

第82回国際二輪車展示会（EICMA 2025）が11月19日、イタリア・ミラノで閉幕した。6日間の開催期間中に60万人以上が来場し、記録的な成功を収めた。

今回の展示会には50か国以上から730社を超える出展者が参加し、2000以上のブランドが集結した。コロナ禍後の2021年開催から現在まで、来場者数、出展社数、展示面積はいずれも倍増している。

B2B事業者向けでは167か国から4万3000人以上の専門家が参加した。海外事業者は前年比28%増と大幅に増加し、国際的な注目度の高さを示した。メディア関係者も67か国から8200名を超える規模となった。

今年最も人気を集めたのはMotoLiveの20周年記念イベントだった。6万平方mを超える史上最大規模の屋外アリーナでは、レースやアクロバティック・ショー、特別な「チャンピオンズ・チャリティー・レース」が開催され、12人のモーター・スポーツ・レジェンドが慈善活動のために集結した。

ASO（Amaury Sport Organisation）との共同企画「デザート・クイーンズ」展示会も大成功を収めた。ダカール・ラリーの歴史と伝説に捧げるこの展示では、イタリアで初めて公開される31台のオリジナル・バイクが展示され、4万2000人以上の来場者を集めた。

Y.U.M.（Your Urban Mobility）エリアでは、数千人の来場者がスクーター、モペット、電動・内燃式四輪車など40台以上の車両を無料で試乗できた。この4000平方mのエリアは、EICMAが都市型モビリティの新たな潮流を捉える能力を証明した。

ゲーミング・エリアも大人気で、300平方mを超える広大なエリアに実車同等の最新鋭シミュレーター8台が設置され、来場者は没入型のライディング体験を楽しんだ。

次回は2026年11月3日から8日にかけて、Fiera Milano Rhoで開催される予定だ。