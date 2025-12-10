ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヴァレオ日本・ASEAN、市光工業社長のヴィラット氏がトップに就任へ…2026年1月1日付

ヴァレオジャパンとASEANの社長に指名されたクリストフ・ヴィラット氏
フランスの自動車部品大手のヴァレオは、クリストフ・ヴィラット氏を2026年1月1日付で日本・ASEANのナショナルプレジデントおよびヴァレオジャパンの代表取締役に任命すると発表した。

ヴィラット氏は、グループの連結子会社の市光工業の代表取締役社長CEOという現在の職務に加え、これらの役職も兼任する。この戦略的な任命は、日本およびASEAN地域におけるヴァレオと市光工業のシナジーをさらに強化することを目的としている。

ヴィラット氏は2011年から市光工業の執行役員を務め、2021年に同社の代表取締役社長に任命された。日本で豊富な経営経験を積み、日本の自動車産業とその独自のビジネス文化について深い理解を培っている。

ヴァレオは、電動化の加速、ADASの加速、インテリア・エクスペリエンスの再創出とライティング・エブリウェアにおいて、技術的・工業的なリーダー。2024年のグループ売上は215億ユーロ、2024年12月31日時点で10万9600人の従業員を擁し、28カ国で155カ所の工場、46カ所の研究開発センター、18カ所の物流拠点を構えている。

市光工業は1903年創業以来、自動車用ランプの純正部品専門メーカーとして、国内外の主要自動車メーカーに自動車部品を納入してきた。2017年にはヴァレオの子会社となり、電動化や自動運転に対応した新製品の開発、グローバル市場でのシェア獲得や地理的な相互補完関係などの強化を進めている。

《森脇稔》

