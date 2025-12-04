ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヴァレオ、2028年までの中期計画「Elevate 2028」発表…営業利益率6-7%めざす

ヴァレオのロゴ
  • ヴァレオのロゴ

ヴァレオは、2028年までの中期経営計画「Elevate 2028」を発表した。2022年以降の着実な利益改善、2025年以降の高水準のキャッシュ創出、2027年以降の売上成長回帰という3つの柱で構成される。

2028年の目標として、売上高220～240億ユーロ、営業利益率6-7%、支払利息控除後のフリーキャッシュフロー5億ユーロ以上を掲げた。この高水準のキャッシュ創出により、調整後EBITDA比のレバレッジ比率を1.0倍未満に抑え、2028年に投資適格格付けの取得を目指す。

2025年のガイダンスについては、売上高、調整後EBITDA、営業利益率の見通しを確認した。支払利息控除前のフリーキャッシュフローは上方修正され、ガイダンスをやや上回る5億5000万ユーロ超となる見込みだ。

クリストフ・ペリラCEOは「2022年以降のMove Upプランにより、技術面での優位性を確立し、財務改善の基盤を築いた。Elevate 2028では、これらの成果を活かしてさらなる財務基盤の強化を図る」と述べた。

同社は、電動化、安全性向上、ソフトウェア定義車両という自動車の未来に完全に対応しており、中国、インド、北米を含む全地域で成長している。主要な自動車技術におけるグローバルリーダーとしての地位を固めつつある。

ペリラCEOは「3つのエンジンで計画を推進する。第1は2022年に始まった着実な利益増加、第2は始動したばかりの高水準のキャッシュ創出、第3は2027年に本格化する成長回帰だ」と説明。強固な受注残が売上に転換されることで、成長軌道に戻るとの見通しを示した。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヴァレオ（Valeo）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES