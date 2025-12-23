ローデ・シュワルツとIPG Automotive、自動運転レーダーのHILテスト環境を開発ラボへ移行

ローデ・シュワルツ・ジャパンは、IPG Automotiveとのパートナーシップ強化を発表した。日本の自動車業界にイノベーションの優位性をもたらすため、自動車パートナーとの連携を強化する取り組みの一環となる。

バーチャルテスト・ドライビングのリーダーのIPG Automotive社は、ローデ・シュワルツ・ジャパンと提携し、従来は試験場のみで実施していた自動運転車載レーダーのハードウェア・イン・ザ・ループ統合テストを、開発ラボへ移行させた。

IPG Automotive社のCarMakerシミュレーション・ソフトウェアと、R&S AREG800A車載用レーダーエコー発生器、R&S QAT100アドバンスドアンテナアレイ、そしてコンパクトなR&S RadEsTレーダー・ターゲット・シミュレータを組み合わせることで、自動車メーカーやTier 1サプライヤは、Euro NCAPで定義されているようなADAS/ADシナリオのシミュレートが可能となり、時間効率とコスト削減の最大化を実現できる。

ローデ・シュワルツは、電子計測、技術システム、ネットワークおよびサイバーセキュリティの各部門を通じ、より安全に、つながる社会の実現に向けて努力を重ねている。グローバルな技術指向のグループとして、90年にわたって先端技術の開発を続け技術の限界を押し広げてきた。

IPG Automotive社はバーチャル・テスト・ドライビング技術の世界的なリーダーとして、車両開発のための革新的なシミュレーションソリューションを開発している。シームレスなテストを実現するソフトウェアとハードウェア製品は、Proof-of-Conceptから検証、リリースまですべての開発プロセス全体を通じて活用できる。