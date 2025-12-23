ホーム モーターサイクル 新型車 記事

「大阪・東京モーターサイクルショー2026」が人気アプリ『モンスト』とコラボ、グッズ付前売り券も

モンストとコラボした「第42回大阪モーターサイクルショー2026」のキービジュアル
  • モンストとコラボした「第42回大阪モーターサイクルショー2026」のキービジュアル
  • 大阪モーターサイクルショー2025（参考画像）
  • 大阪モーターサイクルショー2025（参考画像）
  • 大阪モーターサイクルショー2025（参考画像）

日本二輪車普及安全協会は、2026年3月に開催される「第42回大阪モーターサイクルショー2026」と「第53回東京モーターサイクルショー2026」において、人気のスマホゲームアプリ『モンスターストライク』（モンスト）とのコラボレーションを実施すると発表した。エントリー層の認知・来場促進プロモーションを大阪・東京共通で展開する。

【画像】大阪モーターサイクルショー2025の会場風景

第42回大阪モーターサイクルショーは開催テーマ「おいでよ、令和バイク界隈」のもと、幅広い世代にバイクを通じて豊かな時間を提供するとともに、モーターサイクル産業の振興や健全な文化の普及・醸成を図り、来場者に新たな発見と感動の機会を届けるとしている。

コラボレーション企画として、2025年12月23日より特設WEBサイトとキービジュアルを公開した。

キービジュアルデザインは、モンストファンにお馴染みの人気イラストレーター「タケウチリョースケ氏」が担当。大阪モーターサイクルショーでは、大人気キャラクター「マサムネ」をはじめとするキャラクターたちがイベントを満喫する様子を中心に、二輪車の魅力と会場の賑わいが伝わる、ここでしか見られない特別なデザインとなっている。

前売り入場券は2026年2月1日から販売。一般2400円、高校生以下は無料となっているほか、18歳から22歳を対象としたお得な割引入場券「U22割」（2000円）、「U22ペア割」（3000円）も用意。

さらに今回は、2026年2月1日から2月20日までの期間限定で「モンスターストライクグッズ付き入場券」も発売する。価格は3900円で、購入可能枚数は1つのメールアドレスにつき1枚のみ。入場用2次元バーコードをスマホに表示し会場でスタッフに提示することで、会場「グッズ付き入場券特典引換所」にて、モンスターストライクグッズを受け取ることができる。

「第42回大阪モーターサイクルショー2026」は2026年3月20日～22日まで、「第53回東京モーターサイクルショー2026」は同3月27日～29日までの開催となる。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

大阪モーターサイクルショー

東京モーターサイクルショー

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES