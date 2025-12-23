「大阪・東京モーターサイクルショー2026」が人気アプリ『モンスト』とコラボ、グッズ付前売り券も

日本二輪車普及安全協会は、2026年3月に開催される「第42回大阪モーターサイクルショー2026」と「第53回東京モーターサイクルショー2026」において、人気のスマホゲームアプリ『モンスターストライク』（モンスト）とのコラボレーションを実施すると発表した。エントリー層の認知・来場促進プロモーションを大阪・東京共通で展開する。

【画像】大阪モーターサイクルショー2025の会場風景

第42回大阪モーターサイクルショーは開催テーマ「おいでよ、令和バイク界隈」のもと、幅広い世代にバイクを通じて豊かな時間を提供するとともに、モーターサイクル産業の振興や健全な文化の普及・醸成を図り、来場者に新たな発見と感動の機会を届けるとしている。

コラボレーション企画として、2025年12月23日より特設WEBサイトとキービジュアルを公開した。

キービジュアルデザインは、モンストファンにお馴染みの人気イラストレーター「タケウチリョースケ氏」が担当。大阪モーターサイクルショーでは、大人気キャラクター「マサムネ」をはじめとするキャラクターたちがイベントを満喫する様子を中心に、二輪車の魅力と会場の賑わいが伝わる、ここでしか見られない特別なデザインとなっている。

前売り入場券は2026年2月1日から販売。一般2400円、高校生以下は無料となっているほか、18歳から22歳を対象としたお得な割引入場券「U22割」（2000円）、「U22ペア割」（3000円）も用意。

さらに今回は、2026年2月1日から2月20日までの期間限定で「モンスターストライクグッズ付き入場券」も発売する。価格は3900円で、購入可能枚数は1つのメールアドレスにつき1枚のみ。入場用2次元バーコードをスマホに表示し会場でスタッフに提示することで、会場「グッズ付き入場券特典引換所」にて、モンスターストライクグッズを受け取ることができる。

「第42回大阪モーターサイクルショー2026」は2026年3月20日～22日まで、「第53回東京モーターサイクルショー2026」は同3月27日～29日までの開催となる。