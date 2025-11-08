バンバンが復活！ スズキ『e-VanVan』実車を見たファンの反応は？…ジャパンモビリティショー2025

『バンバン』がBEVファンバイクとして蘇った。スズキは「ジャパンモビリティショー2025」で『e-VanVan（イー・バンバン）』を世界初公開した。1971年に登場し人気を博したレジャーバイクの「バンバン」をモチーフに、遊びごころのあるBEVファンバイクとして開発されたコンセプトモデルで、BEVになってもバイクに乗る楽しさや操るワクワクを感じたいという願いを叶えるモデルだとしている。

【画像】モビリティショーで公開されたスズキ『e-VanVan』

「バンバン」は1971年に登場（最初は90ccモデル）したRV（レクリエーション・ビークル）だ。小さな車体にオフロードを意識したワイドタイヤを装着し、そのルックスからも愛されており、以降、50、75、125、とシリーズが展開。2002年にはこれらを踏襲したデザインの「バンバン200」が登場したが、2017年で生産を終了した。

スズキ e-VanVan（ジャパンモビリティショー2025）

そんなバンバンがBEVファンバイクとして蘇った。

「高揚感×個性をスマートに、移動が楽しくなる、新時代のカルチャーモト」をデザインテーマにしながら、スズキが1月に世界初公開したBEVスクーター『eアドレス（eアクセス）』のEVユニットをベースに、ひと目でバンバンとわかるキャッチーで独創的なスタイリングに先進的なカラー＆グラフィックを施した。

幅広のハンドル、フラットでゆったり座れるシート、迫力のワイドタイヤ、レトロ感と先進的なイメージを融合させた丸型の中空ヘッドライト、遊びごころを演出するバーエンドミラーなどが特徴だ。全長1810×全幅825×全高1050mmのコンパクトサイズで、原付2種相当のモデルとなる。

スズキ e-VanVan（ジャパンモビリティショー2025）

SNSではジャパンモビリティショー2025で実物を見たファンからは、

「毎度毎度、割と元気のいいスズキからeバンバン。ちょっと欲しいかも」

「スズキのバンバン、かわゆす」

「この感じのまんま出て欲しいな」

「スイングアームの末端をマフラーっぽく処理してるのニクイね」

など多くの声が寄せられていた。また、「スズキがeバンバン作ったんだから富士重も電動ラビット出しませんか」といったコメントも。

今回は参考出品ということで発売時期などは未発表だが、ファンバイクの新たな可能性を提案する一台として要注目だ。