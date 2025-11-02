ホーム 試乗記 国産車 記事

【スバル クロストレック S:HEV 新型試乗】ストロングハイブリッドになっちゃって大丈夫なの？…10月の試乗記ベスト5

スバル・クロストレック Premium S:HEV EX
10月に公開されたレスポンス試乗記について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位となったのは、スバル『クロストレック S:HEV』の試乗記でした。


1位） 【スバル クロストレック S:HEV 新型試乗】ストロングハイブリッドになっちゃって大丈夫なの？…岩貞るみこ：143 Pt.

今回のワンポイント確認は、「腹にひびくドロドロ音と豪快な加速がなによりも魅力の水平対向エンジン搭載のクロストレックは、（ストロング）ハイブリッドになっちゃって大丈夫なの？」である。
「さらに気持ちよく安心して駆け抜けられるクルマになっちゃった」





2位） 【ダイハツ タフト 新型試乗】ほどよい個性とさりげない行動範囲の広さがいい…島崎七生人：126 Pt.

過日の『ムーヴ・キャンバス』に続き、暫く試乗の機会を逃していたダイハツ『タフト』を借り出してみた。試乗車として用意されていたのは、本カタログに挟み込みの別刷りのカタログが用意されている特別仕様車の「Gターボ・ダーククローム・ベンチャー」だ。
「ほどよい個性を楽しみながら日常使いに乗るにはもってこい」





3位） 【ダイハツ ムーヴキャンバス 新型試乗】「ワゴンRスマイル」と双璧をなす“癒し軽”…島崎七生人：96 Pt.

“型”にはまらない、自由でしなやかなデザインとセンス現行の2代目ムーヴ・キャンバスの登場は2022年7月。ここのところは本家の『ムーヴ』の新型がスライドドアの採用で話題だが、このムーヴ・キャンバスが個人的な推しであるのは変わらないので、おそらく登場時以来、久しぶりに試乗してみた。
「“型”にはまらない、自由でしなやかなデザインとセンス」





4位） 【メルセデスベンツ GLCクーペ 新型試乗】最も売れたベンツ、その走りは「気持ちに訴えかける味わい」だった…島崎七生人：71 Pt.

昨年、日本でもっとも売れたメルセデスベンツが『GLC』だったのだそう。試乗車はそのうちの「GLC 220d 4MATIC クーペ（ISG）」で、AMGラインパッケージ、同・レザーエクスクルーシブパッケージほかのオプションを装備した状態の車両本体価格1160万7000円の個体だった。
「気持ちに訴えかける味わいの走りっぷり」





5位） 【シトロエン C4ハイブリッド 新型試乗】ハイドロ系ダンパーでも「薄味」なシトロエン…中村孝仁：65 Pt.

ステランティス、BセグメントSUV4兄弟の一角、シトロエン『C4ハイブリッド』。過去、常に個性的なクルマ作りでコアなファン層を日本で築き上げたシトロエンの最新作である。
「日本車ならあり得ない？ アバウトさがチラホラ」


