スバル『クロストレック』がワイルド＆タフに変身！米国で人気の「ウィルダネス」が限定で日本上陸

スバル クロストレック・ウィルダネスエディション
スバルは10月30日、『クロストレック』の特別仕様車「ツーリング・ウィルダネスエディション」「リミテッド・ウィルダネスエディション」を発表した。

クロストレックは、コンパクトなボディに本格的なSUV性能を備えたクロスオーバーSUVで、都市部からアウトドアまで幅広いシーンで活用できる多用途性を実現している。

「ウィルダネス」は、北米市場のアウトドアニーズに応えるため誕生したスバルのアドベンチャーシーンを牽引するSUVブランドとなる。各モデルは標準車をベースに走破性と機能性を高め、タフなデザインを取り入れることで、スバルのSUVラインアップの中でも際立ったオフロード性能を実現している。

今回の特別仕様車は、クロストレックの「ツーリング」「リミテッド」をベースに、よりタフ＆ラギッドさを際立たせる専用アイテムを装備している。

主な装備として、傷がつきにくく、傷がついた場合でも目立ちにくい「Deco-Boco Black塗装」を施したドアミラーカバーやドアアンダーガーニッシュ、カーゴステップパネルを装備。マッドフラップやマットブラックの17インチアルミホイールにトーヨータイヤ「OPEN COUNTRY A/T III」を採用することで、ドライバーの冒険心を掻き立てている。また、「WILDERNESS」リヤオーナメントを装備することで特別感を演出している。

価格は、ツーリング・ウィルダネスエディションが405万5920円、リミテッド・ウィルダネスエディションが409万9920円（いずれも税込・車両本体＋ウィルダネスエディションパッケージ＋標準工賃込み）となっている。

両モデル合わせて500台の限定販売とし、10月30日から11月30日の期間中に全国のスバル販売店で抽選申し込みを受け付ける。

