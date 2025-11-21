ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スバル『クロストレック』の「WILDERNESS Edition」、TOYO TIRE「OPEN COUNTRY A/T III」純正採用

TOYO TIREは11月21日、スバル『クロストレック』の特別仕様車「Touring WILDERNESS Edition」「Limited WILDERNESS Edition」に、同社製タイヤ「OPEN COUNTRY A/T III」が採用されたと発表した。サイズは225/60 R17 99Hだ。

クロストレックは、コンパクトなボディに本格的なSUV性能を備え、ラギッドかつスポーティなデザインで都会からアウトドアまで幅広いシーンに対応するクロスオーバーSUVだ。

「ウィルダネス」は北米市場のアウトドアニーズに応えて誕生したスバルのSUVブランドで、標準モデルをベースに走破性と機能性を強化し、タフなデザインを取り入れることで、ラインアップの中でも際立ったオフロード性能を実現している。今回、日本市場向けにウィルダネスのブランドコンセプトを表現した特別仕様車として設定された。

採用された「OPEN COUNTRY A/T III」は、独自技術を駆使して開発したSUV用オールテレーンタイヤで、クロストレック特別仕様車が追求する高いオフロード性能を足元から支えている。サイドウォールにブランド名と商品名を白く立体的に表記する「ホワイトレター」を採用することで、洗練されたデザイン性に貢献している。

《森脇稔》

