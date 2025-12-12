マツダ『CX-3』、ガソリンとディーゼル各1グレードに集約…270万4900円から

マツダは12月11日、コンパクトSUV『CX-3』の機種体系を変更し、全国のマツダ販売店を通じて予約受注を開始すると発表した。価格は270万4900円からで、販売開始は12月下旬を予定している。

【画像】マツダ『CX-3』は2グレードに

CX-3は、上質かつスタイリッシュなデザインと走り、あらゆる場面での使いやすさを追求したサイズとパッケージが魅力のコンパクトSUVだ。

今回の機種体系変更では、顧客から好評を得ている装備を追加し、より選びやすいラインナップとするため、ガソリンモデル「15S Urban Dresser」とディーゼルモデル「XD Vivid Monotone」の2種類に集約した。

ガソリンモデル「15S Urban Dresser」では、人気装備である「アダプティブLEDヘッドライト(ALH)」および「自動防眩ルームミラー」を標準装備化。従来の「15S Touring」「15S Vivid Monotone」は廃止となる。

ディーゼルモデル「XD Vivid Monotone 」では、スーパーUVカットガラス(フロントドア)およびIRカットガラス(フロントガラス/フロントドア)を新たに採用。一方で、ステアリングシフトスイッチ、LEDフロントフォグランプ、運転席10Wayパワーシート&ドライビングポジションメモリー機能を廃止した。従来の「XD Touring」は廃止となる。

マツダは2030年に向けて、今後も「ひと中心」の価値観のもと「走る歓び」を進化させ続け、顧客の日常に移動体験の感動を創造し、「生きる歓び」を届けていくことを目指している。