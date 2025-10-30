ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「新時代が来た」日産『エルグランド』に新型登場！…アルファードの対抗馬となるか、注目集まる

日産 エルグランド 新型（ジャパンモビリティショー2025）
  • 日産 エルグランド 新型（ジャパンモビリティショー2025）
  • 日産 エルグランド 新型（ジャパンモビリティショー2025）
  • 日産 エルグランド 新型（ジャパンモビリティショー2025）
  • 日産 エルグランド 新型（ジャパンモビリティショー2025）
  • 日産 エルグランド 新型（ジャパンモビリティショー2025）
  • 日産 エルグランド 新型
  • 日産 エルグランド 新型
  • 日産 エルグランド 新型

日産自動車は10月29日、「ジャパンモビリティショー2025」において、16年ぶりの刷新となる高級ミニバン『エルグランド』新型を発表した。SNSでは「プレミアムミニバンの新時代が来たね」など様々な声が集まり、話題となっている。

【画像】ジャパンモビリティショーで発表された新型『エルグランド』

新型エルグランドは、第3世代となる日産のハイブリッドシステム「e-POWER」と進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載する。さらにインテリジェントダイナミックサスペンションを採用することにより、乗員全員が感じられるプレミアムミニバンにふさわしい乗り心地の良さと、エルグランドのDNAである「運転の楽しさ」をさらにレベルアップさせた。

日産 エルグランド 新型（ジャパンモビリティショー2025）日産 エルグランド 新型（ジャパンモビリティショー2025）

デザインはジャパンフラッグシップとして、威風堂々とした存在感を感じさせるエクステリアに仕上げた。インテリアには、国内モデルとしては初の14.3インチの大画面統合型インターフェースディスプレイを採用し、上質で先進的な空間をもたらす。

「The private MAGLEV（日本語名：リニアモーターカー）」をデザインコンセプトとし、非日常の旅に出かける高揚感や期待感を感じさせる特別なデザインを実現した。現行型からサイズを拡大したエクステリアは、ハイスピードでありながらスムーズで静かなリニアモーターカーの姿をイメージし、威厳とダイナミックなプレゼンスを兼ね備えた。

インテリアは、特別なプライベートラウンジのような空間を目指して開発した。アイポイントが高くなったことにより、運転席からの視界が広がり、安心感とともに誇らしさを感じられる設計としている。また、まるで映画館にいるような臨場感あふれる3Dサラウンド再生を楽しめるBOSE製22スピーカープレミアムサウンドシステムを搭載している。

日産 エルグランド 新型日産 エルグランド 新型

新型エルグランドに搭載される第3世代e-POWERは、新たに専用設計により効率を高めた発電特化型エンジン（ZR15DDTe）と、モーター・発電機・インバーター・減速機・増速機の5つの主要部品をひとつにまとめた「5-in-1 e-POWERパワートレインユニット」で構成されている。このユニットはコンパクトかつ高剛性で、静粛性と燃費性能を大幅に向上させている。

そんな「エルグランド」新型に対して、X（旧Twitter）では「プレミアムミニバンの新時代が来たね」「結構好きなデザインだな 茶色が似合うってのも渋い」といった声が集まり、話題となっている。

日産 エルグランド 新型（ジャパンモビリティショー2025）日産 エルグランド 新型（ジャパンモビリティショー2025）

注目が集まったのはエクステリアデザインで「めちゃくちゃ上品で未来的でカッコいい！ アルファードの無双状態を阻止できるポテンシャルはあります！」「これはアルファード勢も焦るな…」といった声も見られた。高級ミニバンの王者、トヨタ『アルファード』との比較も盛り上がっている。

第3世代e-POWERを搭載することに関しては「静粛性と航続の両立なら長距離ドライブが一気に快適になりそう」と期待するコメントが集まった。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 エルグランド

日産自動車

ミニバン

注目の記事

口コミ記事

トピック

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES