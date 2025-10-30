ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ロイター「日本にとって警鐘」…BYDが新型軽EV『ラッコ』をジャパンモビリティショー2025で公開

BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）
  • BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）
  • BYDの軽EV「ラッコ」とBYDオートジャパンの東福寺厚樹社長（ジャパンモビリティショー2025）
  • BYDのプレスカンファレンス（ジャパンモビリティショー2025）
  • BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）
  • BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）
  • BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）
  • BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）
  • BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）

中国最大手自動車メーカーのBYDは、10月29日のプレスデーから開幕したジャパンモビリティショー2025において、日本向けの新型軽EV『RACCO（ラッコ）』を世界初公開した。ロイターが「BYD の軽自動車への野望は、日本にとって警鐘となるかもしれない」（10月28日）と報じている。

【画像】BYDの軽EV「ラッコ」

軽自動車は日本独自のスモールカー規格で、税制などで登録車（普通車）より有利だ。日本国内の乗用車販売台数の約3分の1を占め、長らくスズキ、ダイハツ、ホンダといった日本国内メーカーがほぼ独占してきた市場だ。

BYDの軽EV「ラッコ」とBYDオートジャパンの東福寺厚樹社長（ジャパンモビリティショー2025）BYDの軽EV「ラッコ」とBYDオートジャパンの東福寺厚樹社長（ジャパンモビリティショー2025）

BYDは、日本市場で標準サイズのEVを販売しているものの、国内販売を始めた2023年1月から2025年6月末までの累計販売台数は約5300台だ。軽自動車規格のEVを投入することで、顧客層の幅が広がると期待される。ロイターは、BYDの「日本市場に長期的に根を下ろす構え」と分析する。

そしてロイターは、政府関係者や業界筋の情報として「コスト意識の高い日本の消費者層と軽自動車市場の特性を背景に、BYDの軽EVが国内メーカーにとって“警鐘”になりうる」と指摘している。

同時にロイターは、EV補助金について新首相である高市早苗氏の意向や、排出ガス基準に基づく自動車の税制優遇措置に対しての政府の動向にも触れている。

BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）

BYDラッコの日本導入は、2026年夏の予定だ。ラッコはBYD初の海外専用設計モデルとなる。ボディサイズは全長3395×全幅1475×全高1800mmで、乗車定員は4名。日本メーカーの軽自動車で主流のトールワゴンタイプだ。

バッテリーはリン酸リチウムイオンを搭載。バッテリー容量や航続距離は現時点で公表されていないが、ロングレンジとショートレンジの2種類が用意されることは予告されている。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BYD 比亜迪汽車

ジャパンモビリティショー2025

軽自動車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

中国

ジャパンモビリティショー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES