BYD AUTO 札幌、12月13日オープンへ…アジア太平洋地域700店舗目

BYD Auto Japanの正規ディーラーのD&Dマネージメントが、12月13日に全国48店舗目、BYDアジア太平洋地域で記念すべき第700店舗目となる正規ディーラー店舗「BYD AUTO 札幌」をオープンする。

「BYD AUTO 札幌」は、札幌市清田区の里塚エリアに位置し、札幌市中心部や新千歳空港方面へ向かう主要幹線道路の国道36号線に面している。周辺には北広島ICや三井アウトレットパーク札幌北広島をはじめ、大型商業施設やロードサイドの飲食店が充実しており、アクセスと利便性に優れた立地だ。

店舗には専用のサービス工場を併設し、購入後の安心・安全なアフターサービスを提供する体制を整えている。

ショールームには、12月1日に発売したスーパーハイブリッドSUV「SEALION 6」、RJCカーオブザイヤー2025-2026でインポートカーオブザイヤーを受賞した「SEALION 7」のほか、「SEAL」「ATTO 3」「DOLPHIN」を展示する。

白を基調にした清潔感とゆとりを感じさせる心地よいショールームには、BYDに関する幅広い専門知識を持ち、顧客のEVライフへの疑問に的確に対応可能なセールス・スタッフが常時待機している。

サービス・スタッフは、「BYD Academy」というBYDのEVに関する高度なトレーニングを受けたプロフェッショナルを配置。店舗全体で、顧客の快適なe-Lifeを力強くサポートする。

BYDの正規ディーラー店舗は、2023年2月にオープンした「BYD AUTO東名横浜」を皮切りに、今回の「BYD AUTO札幌」で48店舗目となる。また、本格的なショールームは備えていないものの、試乗や購入に関する相談および購入後のアフターサービスの受付などが可能な開業準備室を含めると、計68の拠点がオープンしている。