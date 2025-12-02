中国BYD、日本でもPHEV初投入、東福寺社長「“3つの壁”を克服して脱炭素社会に貢献」［新聞ウォッチ］

中国の電気自動車（EV）大手である比亜迪（BYD）の日本法人が、独自開発のハイブリッド技術を搭載した多目的スポーツ車（SUV）のプラグインハイブリッド車（PHEV）『シーライオン6』を日本市場でも発売を開始した。

【画像】BYD シーライオン6

BYDが2023年に日本で乗用車の販売を始めてからPHEVを投入するのは初めてのこと。東京・港区のイベントホールで開かれた報道発表会には、200人を超えるメディアのほか、日本車メーカーの関係者も顔を出すなど、関心の高さをうかがえた。

BYD日本法人の東福寺厚樹社長は「日本市場にはEVに対する『3つの壁』（航続距離、充電環境、車両価格）があるが、得意とするEVとPHEVで電動車の顧客を広げて、脱炭素社会に貢献したい」と意欲を示した。

きょうの各紙も取り上げているが、日経は「BYD、日本攻略へPHV、国内最安SUV398万円、世界首位モデル、乗り心地高める」とのタイトルで、「HV車の人気が強い日本市場を切り崩す」と報じている。

産経も「日本勢の代表的なSUVタイプのPHVの価格は、トヨタ自動車の『ハリアー』が547万300円から、三菱自動車の『アウトランダー』が529万4300円から。BYDは優れた燃費性能と400万円を切る価格競争力で、日本メーカーのPHVとHVのシェアを奪いたい考えだ」とも伝えている。

日経がタイトルにした「乗り心地」については、きょうから4日間、静岡県御殿場市で報道陣向け試乗会も開催する予定で、満を持して日本市場に投入するシーライオン6の試乗レポートも興味深い。

