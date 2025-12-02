ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

中国BYD、日本でもPHEV初投入、東福寺社長「“3つの壁”を克服して脱炭素社会に貢献」［新聞ウォッチ］

BYD シーライオン6
  • BYD シーライオン6
  • BYD シーライオン6
  • BYD シーライオン6のバッテリー

中国の電気自動車（EV）大手である比亜迪（BYD）の日本法人が、独自開発のハイブリッド技術を搭載した多目的スポーツ車（SUV）のプラグインハイブリッド車（PHEV）『シーライオン6』を日本市場でも発売を開始した。

【画像】BYD シーライオン6

BYDが2023年に日本で乗用車の販売を始めてからPHEVを投入するのは初めてのこと。東京・港区のイベントホールで開かれた報道発表会には、200人を超えるメディアのほか、日本車メーカーの関係者も顔を出すなど、関心の高さをうかがえた。

BYD日本法人の東福寺厚樹社長は「日本市場にはEVに対する『3つの壁』（航続距離、充電環境、車両価格）があるが、得意とするEVとPHEVで電動車の顧客を広げて、脱炭素社会に貢献したい」と意欲を示した。

きょうの各紙も取り上げているが、日経は「BYD、日本攻略へPHV、国内最安SUV398万円、世界首位モデル、乗り心地高める」とのタイトルで、「HV車の人気が強い日本市場を切り崩す」と報じている。

産経も「日本勢の代表的なSUVタイプのPHVの価格は、トヨタ自動車の『ハリアー』が547万300円から、三菱自動車の『アウトランダー』が529万4300円から。BYDは優れた燃費性能と400万円を切る価格競争力で、日本メーカーのPHVとHVのシェアを奪いたい考えだ」とも伝えている。

日経がタイトルにした「乗り心地」については、きょうから4日間、静岡県御殿場市で報道陣向け試乗会も開催する予定で、満を持して日本市場に投入するシーライオン6の試乗レポートも興味深い。

2025年12月2日付

●追加利上げへ地ならし、日銀総裁、賃上げ判断材料 （読売・9面）

●日本でPHV、BYDが発売（読売・9面）

●スズキ系業者買いたたき、公取委、下請法違反勧告へ （読売・27面）

●角田、来季外れる報道、F1 2日に編成発表（朝日・13面）

●日産、サッポロと共同で海上輸送（産経・10面）

●「トヨタ車すぐ納車」前金名目で現金詐欺、容疑の54歳逮捕（産経・19面）

●ホンダの中国エンジン事業、交渉2年半、再編へ決着、次は完成車合弁で交渉へ（日経・12面）

●流行語大賞に「働いて×5」高市氏、「女性首相」とダブルで （日経・38面）

《福田俊之》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

新聞ウォッチ

BYD 比亜迪汽車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES