ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BYD、日本市場初のPHEV『シーライオン6』公開、先行予約開始…ジャパンモビリティショー2025

BYD SEALION 6 DM-i
  • BYD SEALION 6 DM-i
  • BYD SEALION 6 DM-i
  • BYD SEALION 6 DM-i
  • BYD SEALION 6 DM-i
  • BYD SEALION 6 DM-i
  • BYD SEALION 6 DM-i

BYD Auto Japanは「ジャパンモビリティショー2025」において、プラグインハイブリッドEV（PHEV）システムを搭載した『SEALION 6（シーライオン6）』を日本初公開した。

【画像】BYD SEALION 6 DM-i

10月29日より全国のBYD正規ディーラーで先行予約の受付を開始している。正式発表は12月1日の予定だ。

先行予約は11月1日から11月30日まで実施。成約と登録はそれぞれ2026年1月31日、3月31日までが対象となる。予約特典としてBYD Wall boxの3kW壁掛式AC充電ボックス、ETC車載器、ドライブレコーダー、フロアマットの4つから一つを選べる。

BYD SEALION 6 DM-iBYD SEALION 6 DM-i

「SEALION 6 DM-i」は同社独自のプラグインハイブリッドシステム「DM-i（デュアル・モード・インテリジェンス）」を搭載したスーパーハイブリッドSUVだ。高効率なエンジンと強力なモーターの組み合わせにより、高い低燃費性能と静かでスムーズな電動走行を両立している。日常の移動は電気のみで、長距離走行はエンジン走行も可能なため、充電インフラに左右されず広い用途に対応できる。

BYDはこれまで日本市場に『ATTO 3』『DOLPHIN』『SEAL』『SEALION 7』の4車種のEVを展開しており、SEALION 6 DM-iは初のプラグインハイブリッド車として5番目のモデルとなる。AWDモデルも2026年春頃に発売を予定している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BYD 比亜迪汽車

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES