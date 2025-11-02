BYD、日本市場初のPHEV『シーライオン6』公開、先行予約開始…ジャパンモビリティショー2025

BYD Auto Japanは「ジャパンモビリティショー2025」において、プラグインハイブリッドEV（PHEV）システムを搭載した『SEALION 6（シーライオン6）』を日本初公開した。

【画像】BYD SEALION 6 DM-i

10月29日より全国のBYD正規ディーラーで先行予約の受付を開始している。正式発表は12月1日の予定だ。

先行予約は11月1日から11月30日まで実施。成約と登録はそれぞれ2026年1月31日、3月31日までが対象となる。予約特典としてBYD Wall boxの3kW壁掛式AC充電ボックス、ETC車載器、ドライブレコーダー、フロアマットの4つから一つを選べる。

BYD SEALION 6 DM-i

「SEALION 6 DM-i」は同社独自のプラグインハイブリッドシステム「DM-i（デュアル・モード・インテリジェンス）」を搭載したスーパーハイブリッドSUVだ。高効率なエンジンと強力なモーターの組み合わせにより、高い低燃費性能と静かでスムーズな電動走行を両立している。日常の移動は電気のみで、長距離走行はエンジン走行も可能なため、充電インフラに左右されず広い用途に対応できる。

BYDはこれまで日本市場に『ATTO 3』『DOLPHIN』『SEAL』『SEALION 7』の4車種のEVを展開しており、SEALION 6 DM-iは初のプラグインハイブリッド車として5番目のモデルとなる。AWDモデルも2026年春頃に発売を予定している。