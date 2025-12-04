ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「軽EVより脅威」約400万円のプラグインハイブリッド「BYD シーライオン6」に「かなり魅力的な価格」と期待と驚きの声

BYD Auto Japanは12月1日、スーパーハイブリッド技術「DM-i」を搭載するSUV『SEALION 6（シーライオン6）』を発売した。SNSでは398万2000円からという価格に注目が集まり、「こんなに安いの？バケモノじゃん。」「かなり魅力的な価格にしてきた」など話題となっている。

国内導入モデル第5弾となる同車は、前輪駆動（FWD）と四輪駆動（AWD）の2グレード展開。全国メーカー希望小売価格はFWDが398万2000円、AWDが448万8000円（いずれも税込）。納車開始はFWDが2026年1月末、AWDが同3月を予定している。

シーライオン6には、日本市場で初導入となるBYD独自のスーパーハイブリッド技術「DM-i（デュアル・モード・インテリジェンス）」を搭載。電気を主役にしたプラグインハイブリッドEV（PHEV）として、EV走行を基本としながら長距離走行時にはエンジンを効率的に活用する。

DM-iは世界最高水準の熱効率を誇る1.5リットル高効率エンジン、高出力対応のDM-i専用ブレードバッテリー、高効率なエレクトリックハイブリッドシステムで構成される。走行の大半をモーターが担うため、EVのように静かな走りとスムーズな乗り味を実現する。

BYDは2008年に世界初の量産型プラグインハイブリッド車を発表したパイオニアで、現在ではプラグインハイブリッドシリーズを90以上の国と地域で展開。累計販売台数は740万台（2025年10月時点）を突破している。

デザインは、BYDの海洋シリーズ特有の世界観をSUVに落とし込んだ。伸びやかな横基調のフロントにシャープで存在感のある「Ocean X Face(オーシャン・エックス・フェイス)」を採用し、ダイナミックな印象を形成。サイドにはボディ全体を貫く稜線を配し、静かな水面に広がる波の動きを思わせる流麗なプロポーションを生み出している。

リアには一文字のテールライトを備え、光の演出によって立体感を強調。19インチのブラックアルミホイールを装備し、海の色彩をモチーフにしたボディカラーと組み合わせることで、存在感と上質さを併せ持つ外観に仕上げた。

そんなシーライオン6に対して、X（旧Twitter）では「こんなに安いの？バケモノじゃん」「かなり魅力的な価格にしてきた」とPHEVながら400万円以下というスタート価格に多くの注目が集まっている。

他にも「正直軽EVより脅威かもなぁ」「レギュラーでいいのもポイント高い」といったコメントも見られた。BYDはジャパンモビリティショー2025でスーパーハイト軽EV「RACCO（ラッコ）」を発表し注目を集めていた。また質感などに関して様々なコメントが見られたものの「見て触って乗ってみて良し悪し言えばいいのでは？」といった声もみられた。

なお、ジャパンモビリティショー2025会期中の11月1日からの先行予約は11月末時点で約300台となっている。

《小國陽大》

