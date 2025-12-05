「BYD AUTO東京ベイ東雲」、12月6日オープンへ…オートバックス子会社が運営

オートバックスセブンの連結子会社のバックスeモビリティが、BYDオートジャパンの正規ディーラー「BYD AUTO 東京ベイ東雲」を12月6日に新規開店する。

【画像全3枚】

東京ベイエリアへの初出店となり、りんかい線「東雲駅」から徒歩約3分、首都高速湾岸線のインターチェンジから約5分の好立地だ。隣接するカー用品店「A PIT AUTOBACS SHINONOME」と合わせて、充実したカーライフを提供する。

新店舗のショールームは白を基調とし、広く明るい空間を演出。BYDの専門知識を持つスタッフが常駐し、EVに関する相談に応じる。また、2025年12月1日に発売されたスーパーハイブリッドSUV『SEALION 6』のほか、『SEALION 7』や『DOLPHIN』など全ラインアップを順次展示予定だ。

さらにサービス工場を併設し、BYD公式トレーニング「BYD Academy」を修了したスタッフが点検や修理といったアフターサービスを提供。これにより安全と安心の両立を目指す。

オープン記念として、12月6日からアンケートに答えた先着300人にオートバックスで使える1000円分の商品券を配布。また、同日と翌日にはジャパンモビリティショー2025で日本初公開されたハイエンドEV「YANGWANG U9」を展示する。

なお、バックスeモビリティは2025年11月26日に群馬県太田市の「BYD AUTO 太田」、京都府京都市の「BYD AUTO 京都四条」における店舗開業準備室も設置し、体験試乗や購入予約の受付を開始している。