自動運転大型トラック量産へ、SANY×Pony.aiが第4世代モデル発表…1+4隊列走行で輸送コスト29%削減

SANYとPony.aiの第四世代自動運転大型トラック
  SANYとPony.aiの第四世代自動運転大型トラック

SANYグループは12月9日、SANY Heavy TruckとPony.aiが共同開発した第4世代自動運転大型トラックが量産段階に近づいており、2026年に商用運行を開始すると発表した。

このマイルストーンは、中国の自動運転貨物分野における世界的リーダーシップを強化し、物流業界のデジタル化、知能化、低炭素化の変革を加速させるものだ。

両社の深い技術的統合による最新の成果として、新型モデルには400kWhを超えるバッテリーパックが搭載されている。車両1台あたり年間約60トンの二酸化炭素排出量の削減が見込まれており、物流業界における低炭素化のベンチマークとなるものだ。

安全性と信頼性の面では、このトラックはステアリング、ブレーキ、通信、電源、コンピューティング、センシングの6つのコアシステムにわたるSANYの完全冗長ドライブ・バイ・ワイヤシャシー設計を採用している。厳格なEMC試験および極端温度下での試験に合格し、業界全体の自動運転貨物輸送の安全基準を引き上げる包括的な保護システムを確立した。

運用効率の面では、パイロット試験の試算によると、先頭の有人トラック1台が後続の無人トラック4台を牽引する「1+4」自動隊列走行ソリューションにより、1kmあたりの輸送コストを29%削減し、営業利益を195%向上させることが可能だ。この再現可能なソリューションは、スマート港湾のオペレーション最適化において物流を支援する。

2022年に戦略的パートナーシップを結んで以来、SANYのドライブ・バイ・ワイヤ・シャシーおよび車両開発における強みは、Pony.aiの先進的な自動運転技術と完全に連携している。両社は協力して、重機トラックにおける世界初の「5G+自動運転+電動化」展開を実現し、プロトタイプから量産体制へと前進した。

両社はSinotransと協力し、業界を定義する「車両+テクノロジー+シナリオ」モデルを確立し、生産能力、技術成熟度、実運用の最適な整合性を確保している。

第4世代自動運転モデルの量産は、業界を限定的な実証運用から大規模な無人商用展開への移行へと導く。技術、安全性、低炭素性能、事業性における突破口を通じて、SANYはPony.aiとともに、物流分野のインテリジェントかつグリーンな変革を加速し続ける。

