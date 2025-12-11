自動運転レベル4相当の自動運航船、旅客定期航路で商用運航開始…世界初

日本財団は、無人運航船プロジェクト「MEGURI2040」において、世界初の旅客船における 自動運転レベル4相当での商用運航を開始したと発表した。

日本財団は無人運航船の実現と人や物資の安定的な輸送を目指すプロジェクト「MEGURI2040」を2020年2月から推進している。

本プロジェクトに参画する離島航路旅客船「おりんぴあどりーむせと」が2025年12月5日、国内初となる「自動運航船」として国の船舶検査に合格した。一般旅客が乗船する定期船としては世界で初めて、自動運航機能(自動運転レベル4相当)を活用した商用運航を開始する。

国内には400以上の有人離島があり、船員不足等で生活航路の維持が課題となる中、今回の運航開始を皮切りに船の自動化が加速することで、離島における安定的な人・モノの輸送手段の確保が期待される。

2022年1月から3月に本プロジェクトの第1ステージの一環として実施された実証運航では、船舶交通量の多い「輻輳海域」として選定された東京湾での運航や、長距離(北海道苫小牧から茨城県大洗までの約750km)・長時間(18時間以上)の無人運航を成功させた。

第1ステージの知見を活用して進行中の第2ステージでは、より環境負荷が小さい輸送手段へ転換する「モーダルシフト」を担う一翼として、旅客船やコンテナ船、RORO船(貨物を積んだトラックやトレーラーが自走して乗り降りできる船)といった様々な船舶を商用運航させ、社会実装することを目指している。

今回お披露目された「おりんぴあどりーむせと」は、2025年度中に商用化予定の自動運航機能搭載船舶、計4隻のうちの第1弾で、一般乗客を運ぶ旅客船としては唯一となる。残る3隻の自動運航技術の実証等、日本財団では引き続き技術開発を進めながら、自動・無人運航に係るルールや法整備、社会的な理解も促しながら、2040年には内航船の50%の無人運航化を目指す。

同船は、国際両備フェリー株式会社が運航する全長約66メートル・旅客定員数500名の離島航路船で、新岡山港(岡山市)から土庄港(香川県・小豆島)を結んでいる。MEGURI2040では、離島航路における自動化実証のための試験船として使用されてきた。

船舶往来が盛んで障害物となる島や岩礁も多い瀬戸内海域において、センサーやプランナー(避航ルートを自動で計画)等のシステムが適切に動作するか等を確認するための安全性評価が進められ、2025年12月5日、国内初となる「自動運航船」として国の船舶検査に合格した。

船舶を航行させるためには、国が定める技術基準に適合しているかを確認する船舶検査に合格する必要がある。国土交通省では2024年6月、自動運航船に係る安全基準・検査方法などを検討する「自動運航船検討会」を設置し、2025年6月に検討結果を公表した。

「自動運航船」として航行するためには計2回の検査を受ける必要があり、1回目は一般船舶と同様に設計段階・機器搭載前・船上で実施され、合格すると「初期段階の自動運航船」(自動運航システムのすべてのタスクに人の介在が必要)として検査証書が交付される。二回目の検査にクリアすると「自動運航船」として運航可能になる。おりんぴあどりーむせとは2025年7月と12月、これら2回の検査に合格した。

従来船上で行ってきた業務を陸上で実施できるようにするため、機関部の遠隔監視や、運航計画の立案などを実施し複数の無人運航船を同時に支援する場所として、陸上支援センター(Fleet Operation Center, FOC)を構築している。これにより、船員の多様な働き方の実現やより安全な運航を実現する。