LINE配車サービス開始、トーク履歴で内容確認も容易に…丸正運輸

丸正運輸は12月9日、顧客にとって使いやすく、依頼後の連絡をより早く・簡単にすることを目的にLINE配車サービスを開始したと発表した。

LINE配車を使えば、「いつでも・どこでも・カンタンに」荷物の輸送依頼を行うことができる。外出が多く、あまりメールを確認できない人や、電話でやり取りすると内容を忘れてしまうといった悩みを解決する。

LINE配車サービスを活用することで、外出先でもやり取りが可能。また、トーク履歴も残るので内容を忘れる心配もない。依頼内容をそのままLINEで問い合わせればよく、依頼日時、集荷先と配送先、荷物の内容、その他依頼事項などを入力すると、担当者が1営業日以内に返事する。

丸正運輸では1tから4t車までパワーゲート車・エアサス車など、10種類以上のトラックを保有している。また中央区晴海・江戸川区東葛西・千葉県浦安市の3拠点に倉庫を保有している。物流加工(流通加工)も豊富に保有しており、保管・加工・輸配送を一括で依頼することが可能だ。

丸正運輸は1936年5月創業、1951年6月設立。資本金3000万円で、貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、倉庫業、梱包包装サービス事業を展開している。

《森脇稔》

