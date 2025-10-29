スバルの次世代パフォーマンスEV、「Performance-E STI concept」発表…ジャパンモビリティショー2025

SUBARU（スバル）は10月29日、ジャパンモビリティショー2025において、『Performance-E STI concept』を世界初公開した。

【画像】スバル Performance-E STI concept

同モデルはスバルの新世代を牽引するパフォーマンスシーンの未来を表現したバッテリーEV（BEV）ベースのコンセプトモデル。ワクワクするプロポーションと高い空力性能や実用性を融合させながら、ヘリテージも想起させるデザインとし、運転しやすいレイアウトと居心地の良い開放的な室内空間を実現している。

同車は人の根源的な歓びでありスバルの原点でもある「走る愉しさ・操る愉しさ」を、新世代のプロポーションとヘリテージと空力を融合したデザインで表現した。ダイナミックなフェンダーやボディライン、ダウンフォースと空気抵抗のバランスを追求した空力形状など、スバルのDNAを感じさせる力強いデザインが特徴だ。

技術面では、スバルの全てのクルマ開発の出発点である「人を中心としたパッケージング」を確実に継承。正しいドライビングポジションや広い視界など、運転を愉しむために必要な全ての要素を理想的な位置に配置している。

低重心・低ハイトにこだわった円筒バッテリーとBEVシステムの統合により、徹底的なコンパクト×低重心配置によって室内スペースを確保しながら全高を抑え、もともと低重心な従来スバル車に比べて15%以上の低重心化を実現した。

ボディに加わる力の流れをコントロールし、スバルグローバルプラットフォームを凌駕する動的質感と、雑味のないシッカリ感を実現している。

車体性能を引き出す次世代型の新サスペンションを採用。新設計によりフードの高さを5%以上低減し、タイヤ中心と転舵軸のオフセットをさらに縮小することで、応答性を向上させ、走りの質感をもう一段引き上げている。

空力面では、ダウンフォースと空気抵抗のバランスを追求した空力形状を採用。リアウィングなしでダウンフォースを発生させる空力デザインにより、実用的な航続距離とレーシングパフォーマンスを両立している。さらに、空力性能を追求しながら、見ているだけでワクワクするダイナミックで立体感ゆたかな力強い造形を実現している。