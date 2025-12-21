ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

＜新連載＞［カー用音響機材・チョイスの極意…スピーカー編］機材を変えれば世界が変わる！ 車種専用モデルなら合理的、音も良い

「車種専用モデル」の一例（フォーカル・PLUG&PLAY elite for Mercedes）。
愛車のサウンドシステムを高性能化したいと思っていたら、当連載の各回の記事に注目してほしい。ここではその思いを実行に移そうとするときに役立つ“製品選択術”を解説している。まずは「スピーカー」の選び方について説明している。

◆「取り付け性」が高いと、総コストの抑制が可能になる。その見極め方とは…

さて、前回の記事では、スピーカーを選ぶ際には「取り付け性」にも着目すべきだと説明した。

なぜなら、カー用の市販スピーカーには取り付け性が高いモデルとそうでないものとがあり、取り付け性が低いモデルを選ぶと加工が必要となる部分が増えるので、コストが多くかかりがちになる。なので、ある程度総費用を抑えたい場合や、注げる予算の多くを製品代に当てたいと考える場合には、取り付け性の高いモデルをチョイスした方が良い。

その1つのポイントとなるのは、「カスタムフィット」もしくは「トレードイン」と謳われているかどうかだと説明したが、実は、そう謳われているモデルよりもさらに取り付け性が高いものがある。それは、「車種専用モデル」だ。

「車種専用モデル」の一例(フォーカル・PLUG&PLAY elite for Mercedes)。

◆「車種専用モデル」なら、取り付けにかかる費用を読みやすくできる！

ちなみに、カスタムフィットやトレードインはサイズ的に汎用性が高いとしている場合も多く、そうなると取り付けに必要なパーツは別途用意する必要が出てくる。しかし、車種専用モデルでは必要なパーツ類が充実しているケースが多い。

そういった製品は、選択する場面で発生する費用を把握しやすい。パーツ類が揃っていないと、見積もりを取ったときに追加費用が多く発生することもあるが、車種専用モデルではそうなりにくい。

さらに、音の面でも安心感が高まるケースも多い。というのも、車種専用モデルでは、取り付け後のことまで入念に検証されており、装着後にスピーカーが性能を発揮できるように設計されている場合が多いのだ。例えば付属する「クロスオーバーネットワーク」が、対応車種に取り付けたときのことがシミュレーションされた上でチューニングされていることもある。

「車種専用モデル」の一例(フォーカル・PLUG&PLAY elite for Mercedes)。

◆フォーカルの車種専用モデルなら、コストや取り付け時間までが事前にわかる！

ただし、車種専用モデルには、少し価格が高くなることもある。特に欧州車用のモデルでその傾向が強い。対応車種に合わせて高度な仕様やコストをかけて開発されている場合が多いためだ。対して、カスタムフィットは手頃であることも特徴の製品が多いが、車種専用モデルの中には、高い性能にこだわったモデルも多く存在する。

なお、例えば「フォーカル プラグ＆プレイストア」では、製品ごとに取り付けにかかる時間があらかじめ案内されている。そのため、予約しておけば、いつ車両を持ち込めば何時間後に帰れるかを事前に把握できる。スピーカーの取り付けにはコストや時間がわかりづらいというイメージもあるが、フォーカルの車種専用モデルなら特に、費用や時間について分かりやすく、より安心してスピーカーの交換を行える。

今回は以上だ。次回は「カーオーディオ・プロショップ」にて設定されている「セットプラン」について説明していく。お楽しみに。

《太田祥三》

